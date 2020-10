Die Firma Wyrmwood bietet verschiedene Gaming-Produkte aus Holz an. Am 11. August starteten sie eine Kickstarter-Kampagne zu einem neuen Gaming-Tisch. Der wirbt mit viel Flexibilität und ist perfekt für Fans von Brettspielen aller Art. Entsprechend erfolgreich läuft es für sie im Crowdfunding.

Was ist das für ein Tisch? Der Wyrmwood Modular Gaming Table sieht in der Version mit „Tischplatte“ aus wie ein gewöhnlicher Esstisch für 4 bis 8 Personen. Doch er hat es in sich.

Denn die Tischplatte besteht aus verschiedenen Brettern. Nimmt man diese raus, bietet er eine riesige, tiefe Fläche für Brettspiele. Außerdem kommt er mit vielen Accessoires daher, darunter:

Halter für Getränke oder Schalen für Knabberzeug

Extra Bretter für Würfel und Chips

Eine Ablage- und Ladestation für das Smartphone

Kartenhalter

Ein großes Brett für den Spielleiter oder einen Laptop

Diese Halter lassen sich sowohl innen als auch außen am Tisch anbringen. Außerdem lassen sich die Bretter für die Abdeckung auch beliebig Einsetzen, was zusätzlichen Ablageraum erzeugt oder genutzt werden kann, um mitten in einer Spiele-Session kurz gemeinsam das Abendessen zu sich zu nehmen, ohne das Spielbrett abbauen zu müssen.

Auch in der Art des Tisches (Küchen- oder Couchtisch), der Größe und im Material gibt es eine große Auswahl. Damit sorgt der Tisch gerade für viel Aufmerksamkeit bei Kickstarter.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Das Video hat leider nicht die beste Qualität. Die bessere Qualität findet ihr direkt beim Kickstarter-Projekt.

Wie läuft es auf Kickstarter? Ursprünglich wollten die Macher des Tisches lediglich 850.000 € mit ihrer Kampagne einnehmen. Zudem gab es „Stretch Goals“ bis zu 3 Millionen Euro.

Doch die Kampagne übertraf die gesetzten Ziele deutlich. Stand heute, am 8. Oktober um 14:00 Uhr, wurden knapp 7,1 Millionen Euro gespendet.

Damit gehört der Tisch schon jetzt zu den erfolgreichsten Kickstarter-Projekten rund um das Gaming überhaupt. Auf ihm lassen sich auch Brettspiele zu bekannten Computerspielen wie das Fortnite-Monopoly ohne Geld oder das neue Small World of Warcraft perfekt nutzen.

Ein flexibler und bezahlbarer Gaming-Tisch

Was kostet der Tisch? Die günstigste Version des Tisches für Erwachsene kostet rund 400 Dollar und eignet sich für 4 Personen. Die enthält dann jedoch lediglich den Tisch, das Innenfutter, sowie die „Platte“ obendrauf.

Im Konfigurator könnt ihr euch jedoch euren Lieblingstisch komplett nach eigenen Vorlieben zusammenstellen – Für bis zu 10 Personen, wenn ihr eine große Tabletop-Gruppe habt. Der größte und teuerste Tisch mit dem besten Material und besonderen Stoff kostet etwas über 8.000 Dollar.

Der teuerste Tisch, den ihr im Konfigurator erstellen könnt.

Besonders leicht aufzubauen: Neben den vielen Optionen werben die Erfinder des Tisches auch damit, dass er besonders leicht und schnell aufzubauen sein soll.

Wyrmwood sind nicht unbekannt auf Kickstarter

Für Wyrmwood handelt es sich bereits um die 14te Kampagne auf Kickstarter. Zuvor waren bereits Aktionen zu handgemachten Würfeln, magnetische Brettspiel-Fließen und ein „Game Master Screen“ erfolgreich.

Die jetzige Kampagne war dabei eine besonders wichtige für die Firma. Wie Kotaku berichtet, waren sie bedingt durch Corona in einer Krise und mussten Mitarbeiter entlassen.

Durch das erfolgreiche Projekt konnten alle 70 Mitarbeiter wieder an Bord geholt werden. Zudem schlossen sie sich mit einer anderen Holzmanufaktur zusammen, um so noch effektiver arbeiten zu können.

Der Game Master Screen – Ein bereits erfolgreiches Projekt der Firma.

Wer lieber im PC-Gaming unterwegs ist und mit Brettspielen nicht so viel anfangen kann, für den könnte das neue VR-Laufband interessant sein. Das verbindet Gaming mit dem Fitness-Aspekt und das in den eigenen vier Wänden.