Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr nun das Brettspiel Days of Wonder Small World of Warcraft vorbestellen. Sichert euch das Spiel zum Release.

Am 30. September erscheint ein neues Brettspiel für World of Warcraft. Es gehört zur Days of Wonder Small World-Reihe und spielt im bekannten Warcraft-Universum.

Das Brettspiel aus dem Hause Asmodee ist für zwei bis fünf Spieler ausgelegt und soll eine Spiellänge von 40 bis 80 Minuten haben. Es geht einmal mehr um die Vorherrschaft und ihr müsst euch für die Allianz oder Horde entscheiden. Dabei ist die Kombination aus Volk und Spezialfähigkeit sehr wichtig um die Kontrolle über die Inseln zu erlangen.

Ab sofort könnt ihr das Small World of Warcraft Brettspiel bei MediaMarkt und Saturn für 59,99 Euro vorbestellen. Außerdem dürft ihr schon jetzt kostenlos die Spielanleitung herunterladen.

Das erwartet euch mit Small World of Warcraft

Inhalt des Small World of Warcraft Brettspiels:

6 Doppelseitige Spielpläne

16 Völker aus World of Warcraft mit Bannern & Plättchen

20 Spezialfähigkeitsplättchen

7 Legendäre Orte & 5 Artefakte

10 Berge, 15 Murlocs, 9 Irrwischbarrieren, 4 Harmonieplättchen, 12 Bomben, 1 Champion, 10 Forts, 2 Militäraufgaben, 5 Tiere & 6 Wachtürme

1 Rundentableau & 1 Rundenanzeiger

110 Siegmünzen

5 Regelübersichten

1 Verstärkungswürfel

1 Spielanleitung

1 Regelblatt für die Team-Variante

Bei MediaMarkt in der Beschreibung wird das Spiel wie folgt beschrieben:

Die Spieler wählen eine Kombinationen von Spezialfähigkeiten und Völkern aus dem Warcraft-Universum, wie z. B. Portalmagier-Pandaren oder kräuterkundige Goblins und wetteifern um die Kontrolle über Azeroth. Um die Dominanz über eine Region zu erlangen, besetzen die Spieler legendäre Orte wie das Dunkle Portal, Karazhan oder die Kapelle des Hoffnungslosen Lichts, und versuchen die Kontrolle über mächtige Artefakte zu erlangen, wie die Aegis von Aggrammar, Al’ars Asche, Frostgram oder das Herz von Azeroth. Doch früher oder später kommen alle Imperien zu Fall: Hat sich ihr Volk zu weit ausgebreitet, müssen die Spieler bereit sein, es zurückzulassen und sich nach einem anderen Volk umzusehen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.