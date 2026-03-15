Ein MCU-Bösewicht übernahm die Rolle nur, um seine Kinder in Verlegenheit zu bringen, kehrte 14 Jahre später zurück

Einige Schauspieler nehmen Rollen in Filmen und Serien an, damit ihre Kinder sich freuen. Schauspieler Tim Roth hat mindestens zwei Rollen nur angenommen, um seine Kinder in Verlegenheit zu bringen.

Um wen geht es? Der britische Schauspieler Tim Roth ist schon lange Zeit in der Filme- und Serienbranche. Eine seiner berühmtesten Rollen ist die des Körpersprache-lesenden Dr. Cal Lightman in der Serie Lie to Me .

Tim Roth dürfte Marvel-Fans vor allem wegen seiner Rolle in Der unglaubliche Hulk etwas sagen. Hulk beziehungsweise Bruce Banner wurde in diesem Film noch von Edward Norton gespielt und Tim Roth schlüpfte in die Rolle des Emil Blonsky/Abomination als sein Widersacher.

In einem Interview mit GamesRadar+ meinte der Schauspieler, er habe diese und eine andere Rolle nur wegen seiner Kinder angenommen, allerdings nicht im positiven Sinne.

Tim Roth wird ab dem 20. März 2026 auch in dem neuen Peaky Blinders -Film zu sehen sein:

Wieso nahm Tim Roth wegen seiner Kinder an? Gegenüber gamesradar+ erzählte Tim Roth, dass er die Rolle von Abomination und die Rolle des General Thade in Planet der Affen aus 2001 nur angenommen habe, um seine Kinder in der Schule in Verlegenheit zu bringen.

In der Marvel-Serie She-Hulk: Die Anwältin kehrte Tim Roth in seiner Rolle als Emil Blonsky zurück. Dazu sagte der Schauspieler:

Die haben mich einfach angerufen und gesagt: ‚Wie wäre es mit …?‘ Und ich dachte nur: ‚Was?!‘ Das war einfach total verrückt. Aber ich mochte Tatiana [Maslany]. Es war faszinierend, ihr am Set zuzusehen. Sie hatte so viel um die Ohren und hatte alles perfekt im Griff.



Tim Roth gegenüber gamesradar+

Übrigens zeigte sich Tim Roth gegenüber einer Rückkehr in dieser Rolle in den kommenden Filmen Avengers: Dooms Day oder Secret Wars nicht abgeneigt.

Ab dem 20. März 2026 ist Schauspieler Tim Roth in einer Rolle in dem Film Peaky Blinders: The Immortal Man gemeinsam mit Cillian Murphy zu sehen. Diesen Schauspieljob hat er allerdings vermutlich nicht angenommen, um es für seine Kinder ungemütlich in der Schule zu machen.

Immerhin spielt er hier den Gegenspieler von Protagonist Thomas Shelby, Beckett, einen Faschisten, der eine Nazi-Verschwörung anführt. Der Trailer zu dem neuen Film ist jetzt schon draußen und hat MeinMMO-Autorin Johanna daran erinnert, was für eine Beziehung sie zu dem Hauptcharakter hat: Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe