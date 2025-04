Avengers: Doomsday ist so ein großes Geheimnis, dass selbst die Schauspieler nicht wissen, was da abgeht

Der Schauspieler Lewis Pullman spielt Sentry im kommenden Marvel-Film Thunderbolts. Er sprach darüber, was mit seinem Charakter nach dem Abschluss des Films passiert.

Was hat er verraten? Wie andere Marvel-Charaktere tauchen auch die Thunderbolts in weiteren Marvel-Filmen auf. Der Schauspieler von Sentry wurde nun gefragt, wie es mit seinem Charakter nach Thunderbolts* weitergeht. Doch der ist selbst planlos – oder gibt sich zumindest so.

Pullman verriet gegenüber GamesRadar+, dass er aufgeregt sei, weil er nicht wisse, was mit seinem Charakter passieren würde. Es ist bereits bestätigt, dass der Darsteller ein Teil von Avengers: Doomsday sein wird. Der Film soll am 1. Mai 2026 erscheinen, also genau ein Jahr nach dem Kinostart von Thunderbolts*.

Wie Pullman verriet, ist das aber auch schon alles, was er weiß. Es war es für ihn wie eine neue Tür, die sich öffne:

Ich bin so aufgeregt, weil ich mich irgendwie auf die Möglichkeit vorbereiten musste, dass dies eine einmalige Sache sein könnte. Es ist so, als würde man einen ganz neuen Raum aufbrechen und sagen: Oh mein Gott, mein Haus ist tatsächlich größer geworden, und jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit diesem Raum mache.

Er wisse nicht, was Avengers: Doomsday für seinen Charakter bereithalten würde. Auf die Frage hin, was mit Sentry passiert, antwortete Pullman nur: „Ich habe keine Ahnung. Ich würde es ihnen gerne verraten.“

Schauspieler von Sentry hat keine Ahnung, was ihn erwartet

Wie wird mit den Schauspielern für Avengers: Doomsday umgegangen? Um den neuen Marvel-Film wird ein großes Geheimnis gemacht. Die Schauspieler von Thunderbolts* wissen nicht einmal, ob ihre Kollegen bereits am Set von Avengers: Doomsday waren und dort geschauspielert haben.

Es könnte sogar sein, dass sie einander anlügen müssen und nicht verraten dürfen, ob sie schon am Set waren. So können sich die Schauspieler nicht austauschen, wie die Handlung von Avengers: Doomsday ist, wodurch Leaks im Vorfeld vermieden werden.

David Harbour, ein anderer Superschurke der Thunderbolts, erklärte:

Ich wusste irgendwie, dass ich mitspielen würde, aber ich wusste nicht, dass irgendjemand anderes mitspielen würde, ich habe keine Geschichte, ich habe kein Drehbuch oder so etwas. David Harbour via GamesRadar+

Was sind eigentlich die Thunderbolts? Thunderbolts* soll das Pendant zu dem Suicide Squad aus dem DC Universe sein. In dem Marvel-Film geht es um die gleichnamigen Schurken, zu denen beispielsweise Red Guardian oder eben auch Sentry zählen.

Jeder der Superschurken hat eine andere Macke. Sentry leidet unter psychischen Problemen und entwickelt mit The Void eine andere Persönlichkeit, die Menschen schaden will. Die beiden Persönlichkeiten wissen lange Zeit nichts voneinander, spielen sich aber gegenseitig aus. Das ist deshalb so gefährlich, weil er mächtiger ist als Thor und Hulk zusammen.

Was ist bislang zu Avengers: Doomsday bekannt? In dem Kinostreifen müssen sich mehrere Marvel-Gruppen wie die Avengers und Thunderbolts zusammenschließen, um gegen Doctor Doom anzutreten. Der wird von niemand Geringerem als Robert Downey Jr. gespielt, dem Schauspieler von Iron Man.

Eine Fortsetzung wurde mit Secret Wars ebenfalls bestätigt. Sie soll am 7. Mai 2027 die Premiere feiern. Weitere Informationen zum Film wie den kompletten Cast findet ihr auf MeinMMO: Avengers: Doomsday – Alles zum Cast, Trailer und Release – Alles zum kommenden Marvel-Film