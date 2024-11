Throne and Liberty: Spezialmedaille des Widerstands bekommen und verwenden – So geht’s

In Throne and Liberty gibt es die Spezialmedaille des Widerstands (engl. Special Resistance Medal), doch wofür ist sie gedacht und wie erhält man sie? MeinMMO klärt euch auf.

Was ist die Spezialmedaille des Widerstands und wie bekomme ich sie? Die Spezialmedaille des Widerstands kann verwendet werden, um Ausrüstung herzustellen. Dafür benötigt ihr 40 der Medaillen und ein Edles Pergament.

Es gibt allerdings nur wenige Möglichkeiten, um an die Spezialmedaille des Widerstands zu gelangen. Daher solltet ihr kein Boss oder Open-World-Event auslassen. MeinMMO hat für euch alle Wege, um an die Medaille heranzukommen und eine Anleitung, wie ihr sie nutzen könnt.

Spezialmedaille des Widerstands bekommen

Aktuell gibt es leider nur wenige Gelegenheiten, um an die Spezialmedaille des Widerstands zu gelangen. Diese seltene Auszeichnung kann derzeit nur durch besondere Leistungen in speziellen Events oder durch die Teilnahme an Open-World-Bossen erworben werden.

Open-World-Events

Ihr erhaltet die Spezialmedaille des Widerstands, indem ihr an einigen Open-World-Events der Stufe 50 teilnehmt. Manche der Events entlohnen euch allerdings nur als Leistungsbelohnung mit einer Medaille, wenn ihr bei dem Event gut abschneidet.

Die folgenden Open-World-Events geben euch eine Chance auf die Medaille. Achtet jedoch darauf, dass sich die Art der Events ändern kann. Die, mit einem grünen Schild gekennzeichnet sind, gehören zum Beispiel zu den Gildenevents, bei denen die Belohnungen anders ausfallen. Im Zeitplan könnt ihr immer kontrollieren, welche Art von Event stattfindet, bei diesen sollte es allerdings eine Medaille geben:

Den Mana-Wahnsinn aufhalten

Aufhebung des Mondlichtzaubers

Talisman-Lieferung

Fest des Feuers

Requiem des Lichts

Dunkle Zerstörer

Open-World-Weltbosse

Es gibt noch eine weitere Option, um an die Spezialmedaille des Widerstands zu gelangen, dafür müsst ihr an Open-World-Bossen teilnehmen. Zum Abschluss erhaltet ihr immer eine Eroberungsbelohnung für die Teilnahme. Öffnet ihr diese kleine Truhe, ist dort mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Medaille enthalten.

Spezialmedaille des Widerstands verwenden

Habt ihr 40 Spezialmedaillen des Widerstands gesammelt und ein Edles Pergament, könnt ihr beim Rüstungshersteller in Burg Felswacht unter dem Punkt Lithografie edle Ausrüstung herstellen lassen.

So ist es möglich euch beispielsweise mit dieser edlen Rüstung auszustatten, falls ihr bei Bossen gar kein Glück habt. Wie die Verteilung des Loots geregelt ist, könnt ihr hier nachlesen: Endlich erklärt Throne and Liberty, warum ihr bei Weltbossen bisher keinen epischen Loot bekommen habt.

Es gibt sehr viele verschiedene Gegenstände in diesem Spiel. Wenn ihr Fragen zu weiteren Währungen des neuen MMORPGs habt, dann schaut bei unserer Übersicht zu Throne and Liberty vorbei. Dort haben wir alle Guides für euch aufgelistet, damit ihr den Überblick nicht verliert: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.