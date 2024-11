Throne and Liberty bestätigt: Überraschende Beute aus Dungeons ist ein Feature, kein Bug

Patch 1.8 von Throne and Liberty brachte nicht nur eine Reihe von Problemen auf die Liveserver des MMORPGs, sondern auch eine nette Überraschung für alle, die scharf auf Set-Rüstungsteile sind.

Was ist das für eine Überraschung? Nach dem Release von Patch 1.8 am 21. November 2024 stellten einige Spieler von Throne and Liberty überrascht fest, dass Gegner aus den Abgrund-Dungeons plötzlich Rüstungsteile von Sets fallen lassen konnten, über die man sich starke Boni aktivieren kann.

Via X erklärten die Verantwortlichen von Amazon Games am Wochenende, dass es sich dabei nicht um einen Bug, sondern um eine bislang undokumentierte Anpassung handelt. Konkret erklären die Entwickler:

Wir haben das Feedback gesehen, dass bestimmte Set-Bonus-Ausrüstungen von Abgrund-Mobs fallen gelassen werden, was vorher nicht der Fall war. Einige Spieler befürchteten, dass es sich dabei um einen Bug oder einen Exploit handelt. Wir möchten bestätigen, dass dies tatsächlich eine beabsichtigte Änderung war. Wie bei allen Updates werden wir weiterhin auf euer Feedback hören und Änderungen vornehmen, von denen wir glauben, dass sie langfristig den besten Nutzen und die beste Spielerfahrung bieten. Im Laufe der Zeit werden wir sowohl neue Ausrüstungsarten als auch neue Methoden hinzufügen, um ältere Ausrüstungsgegenstände besser zugänglich zu machen.

Tolle Überraschung nach den jüngsten Problemen

Wie reagiert die Community? Vereinzelt freuen sich Spieler über die überraschende Anpassung. Matthew Garbett schreibt auf X beispielsweise: „Bislang war es für Gelegenheitsspieler viel zu schwer, lila Ausrüstung zu bekommen, daher ist dies eine willkommene Abwechslung.“

Sehr viel mehr MMORPG-Fans klagen jedoch über all die Probleme, die zuletzt aufgetreten sind oder bereits seit geraumer Zeit stören. Besonders stark werden die Anpassungen für Heiler und Tanks kritisiert, die in den neuen 2-Sterne-Dungeons große Probleme haben. Viele Spieler klagen aber auch über fehlenden Loot bei Gilden-Raids, Bugs im Syleus-Dungeon, die aktuelle Performance und einiges mehr.

