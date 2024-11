Throne and Liberty: Spieler verrät Trick, wie ihr einfach an seltenen Loot kommt, dürft dafür nicht aufs Spiel hören

In Throne and Liberty gibt es viele Items, für die Spieler lange zocken müssen, um sie zu erhalten. Ein Spieler kennt das nicht und erzählt von einer Methode, wie man schnell an seltenen Loot kommt.

Um welchen Loot geht es? In Throne and Liberty gibt es viel seltenen Loot. Gerade seltene Items wie die Schattenpflückerhose und der Blutdurstgürtel stehen noch bei vielen Spielern auf der Wunschliste. Der Grund dafür ist einfach: Das Spiel gibt allen nur wenig Chancen, an den Loot zu kommen.

Wer Pech hat, läuft seit Wochen die gleichen Feldbosse und hat die Items immer noch nicht erhalten. Ein Spieler kennt das Problem wohl nicht, er hat alle seine Ausrüstungsteile längst beisammen und das mit einem einfachen Trick.

Der Fehler ist eure Gilde

Wie kommt der Spieler an mehr Loot? Um an mehr Loot zu kommen, rät der Spieler qualityposterKappa euch auf Reddit, einfach das Gegenteil von dem zu tun, was das Spiel empfiehlt.

In Throne and Liberty geht es nämlich eigentlich darum, euch in möglichst großen Gilden zusammenzuschließen, um dann gegen andere zu kämpfen. Dafür werben zumindest die Entwickler immer wieder mit Events wie dem „Siege the Day“-Event, das auch die Burgschlacht erstmalig in der westlichen Version gezeigt hat.

Der Nutzer hat aber genau das Gegenteil gemacht. Er schloss sich nur mit seinen Freunden in einer Gilde zusammen, statt sich mit ihnen einer großen Gemeinschaft anzuschließen. Der Vorteil: Der Gildenloot teilt sich durch viel weniger Menschen und es bleibt mehr bei allen übrig.

Jede Gilde kann wöchentlich ab einem gewissen Gilden-Level sieben Feldbosse in der Gildenhalle angehen. Damit gibt es auch 7-mal Loot für die Spieler. Bei einer Gilde von ein paar Freunden teilt sich der Loot durch viel weniger Spieler als in einer großen Gilde. Im besten Fall spielen alle sogar unterschiedliche Klassen, was die Chancen, etwas von den Items abzubekommen, noch weiter erhöht.

Mit dieser Methode konnten der Spieler und seine Freunde einfach an die wertvollen Items der sonst sehr umkämpften Feldbosse Junobote und Aridus kommen. Konkret erhielten sie in zwei Wochen 3-mal die begehrte Schattenpflückerhose und dreimal den Blutdurstgürtel.

Was machen die Spieler mit Loot, den sie nicht brauchen? Bei so wenig Spielern bleibt der Loot schnell übrig. Statt ihn unnütz liegen zu lassen, verkauft die kleine Gilde ihre Items einfach und teilt die Profite. Mit den Verdiensten können dann weitere Items oder Traits finanziert werden.

Noch besser geht die Methode mit einem 2. Charakter. Das Luzent eurer Charaktere ist Account-Übergreifend, ihr könnt also pro Woche 14 Bosse erledigen und die Profite in euren Hauptcharakter investieren.

Ein Nachteil hat die Methode dennoch: Der Spieler hat kaum eine Chance in der epischen Burgschlacht.