THQ Nordic wird 10 – Eine Zeitreise in Streams und Neues zum Line-up [Anzeige]

Vom 16. bis 22. September feiern wir gemeinsam mit THQ Nordic den 10. Geburtstag des Publishers. Dazu gibts News von der offiziellen Live-Geburtstagsparty und jede Menge Spiele im Stream auf Twitch.

Outcast, SpongeBob, Elex – mangelnde Vielfalt kann man dem Portfolio von THQ Nordic auf keinen Fall vorwerfen! Einer von vielen Gründen für uns, den 10. Geburtstag des Publishers gemeinsam mit den Entwicklern in fünf großen Livestreams zu feiern! Vom 16. bis zum 22. September erwartet euch ein Abendprogramm für jeden Spieler-Typ und vor allem diejenigen, die auf News zum Line-up von THQ Nordic warten.

Für euch bedeutet das vor allem Streams, Streams, Streams! Wir wollen euch vom Retro-Klassiker, über chaotische Welteroberungsfantasien bis hin zu Strategie und Taktik einen breiten Blick auf die Spiele von THQ Nordic geben, entweder mit unseren eigenen Experten oder sogar den entsprechenden Entwicklern zu Gast. Welche Streams und welche Spiele euch genau erwarten, zeigt euch die Übersicht.

Donnerstag, 16. September – Retro-Klassiker

Wann? Ab 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Was? Outcast & Jagged Alliance 1

Outcast & Jagged Alliance 1 Wer? Fritz & Michael Graf

Freitag, 17. September – Multiplayer-Spaß & Live-React zum THQ Nordic Showcase

Wann? Ab 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Was? SpongeBob Multiplayer, MX vs ATV & der THQ Nordic Showcase

SpongeBob Multiplayer, MX vs ATV & der THQ Nordic Showcase Wer? Natascha & Julius

THQ Nordic Showcase

Am Freitag feiert auch THQ Nordic live den 10. Geburtstag und blickt dabei auf die Mengen an Spielen, die unter dem eigenen Banner für euch laufen. Außerdem gibt’s interessante News zum aktuellen und zukünftigen Line-up.

Wir schauen uns die Party gemeinsam mit euch an und besprechen in Echtzeit die Neuigkeiten, die während der Show aufschlagen können. Schaut also unbedingt rein!

Wann? Ab 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Was? Kingdoms of Amalur & Elex

Kingdoms of Amalur & Elex Wer? Julius, Jonas & Björn und Jennifer Pankratz von Piranha Bytes (Gothic, Risen, Elex)

Dienstag, 21. September – Angriff auf Hirn und Erde

Wann? Ab 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Was? SpongeBob & Destroy all Humans

SpongeBob & Destroy all Humans Wer? Fritz, Ann-Kathrin & Entwickler von Black Forest Games

Mittwoch, 22. September – Strategie & Taktik

Wann? Ab 19:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Was? Spellforce & Desperados 3

Spellforce & Desperados 3 Wer? Julius, Maurice & Entwickler von Grimlore Games

Wenn sich etwas an unserem Plan ändern sollte, passen wir ihn natürlich an, ihr hier also immer auf dem neuesten Stand, was unsere große Geburtstagswoche mit und für THQ Nordic angeht!