YouTuber will Online-Game mit 0 Spielern wiederbeleben – 7,5 Millionen Leute schauen zu, darunter der fassungslose Entwickler

Es gibt Online-Games, die sind seit zig Jahren online, obwohl sich kaum noch ein Spieler auf die Server verirrt. Eines dieser Spiele hat dank eines YouTubers jetzt eine Art dritten Frühling erlebt.

Was ist das für ein Spiel? Hinter „There.com“ steckt eine virtuelle 3D-Welt, die an das deutlich bekanntere „Second Life“ erinnert, aber sogar ein paar Monate früher erschienen ist (9. Januar 2003 versus 23. Juni 2003). Es geht also darum, sich einen Avatar zu erstellen, sich ein kuschliges Eigenheim zu erschaffen und mit anderen Spielern abzuhängen oder zu chatten.

Zu den möglichen Aktivitäten des Spiels gehören unter anderem Kartenspiele, Wettrennen, das Trainieren von Haustieren, Paintball, ein Vergnügungspark, Rate-Shows oder auch Hoverboarding. Und natürlich könnt ihr eure eigenen Klamotten, Fahrzeuge, Möbel und Gebäude designen.

Im März 2010 sah es so aus, als wäre das Ende von „There.com“ gekommen. Die Server gingen offline. Doch folgte am 2. Mai 2012 dann das unverhoffte Comeback, mit einem Abo-Modell sowie limitierten Test-Accounts für Interessierte, die nur mal reinschnuppern wollen. Allzu viele Spieler scheinen das Angebot in den vergangenen Jahren aber nicht ausprobiert zu haben… doch das hat sich vor kurzer Zeit geändert.

Breaking News: YouTuber findet Leben in Geisterwelt

Was ist passiert? Der YouTuber globert hat es sich für sein neues Video-Projekt zur Aufgabe gemacht, sich eine Premium-Mitgliedschaft für „There.com“ zu holen und 30 Tage in diesem eigentlich „toten Spiel“ zu verbringen, um es so wiederzubeleben und am Ende eine riesige Ingame-Party zu feiern.

Obwohl globert auf YouTube bislang erst 9 Videos veröffentlicht hat und auf etwas mehr als 200.000 Abonnenten kommt, geht sein zugehöriges Video seit der Veröffentlichung viral. Mehr als 7,5 Millionen Aufrufe, mehr als 356.000 Daumen hoch. Doch hat er sein Ziel erreicht?

Was hat globert in There.com erlebt? Nach der Erstellung seines Avatars „globatron“ musste der YouTuber erstmal herausfinden, ob sich noch andere Spieler in der virtuellen Welt herumtreiben. Dafür suchte er die beliebtesten Orte des Spiels auf… die sich durchgehend als leere Geisterzonen entpuppten. Gleiches galt für die von den Spielern bewohnten Nachbarschaften.

An Tag 4 traf „globatron“ im Zuge eines Rate-Show-Events dann endlich auf andere Spieler, mit denen er via Voice-Chat die ersten Sätze wechselte. Der Spaß sollte jedoch nicht allzu lange anhalten. Da für die Folgetage keine vergleichbaren Ereignisse angesetzt waren, fand sich globert fortan wieder völlig allein in dieser riesigen Welt – bis an Tag 10 ein Bingo-Abend auf dem Programm stand.

Hier könnt ihr euch das ganze Video von globert anschauen:

Dort lernte der YouTuber eine Spielerin kennen, die „There.com“ bereits seit 2008 spielt und ihn nur zu gern herumführte. Sie bestätigte den Eindruck von globert, dass Spieler nur noch zu Events einloggen. Keine 100 Spieler sollen noch übrig sein, die halbwegs regelmäßig vorbeischauen.

In Woche 2 nahm „globatron“ dann wieder an der Rate-Show teil, bei der er „Babs“ kennenlernte. Ihr gehört die aktuell größte Nachbarschaft in „There.com“ und sie ist es, die durch ihre Community-Veranstaltungen immer mal wieder Leben in die Geisterwelt bringt. Den Beweis trat sich gleich am nächsten Tag an, mit einer Feier, zu der auch „globatron“ kommen durfte.

Dort traf der YouTuber die bis dato meisten Spieler von „There.com“. Sie unterhielten sich und erkundeten auf Drachen gemeinsam die Spielwelt. Schnell war klar: globert wird auf die Hilfe von „Babs“ angewiesen sein, wenn er am Ende seiner 30 Tage eine große Party ausrichten möchte.

Die Spielerin erklärte jedoch, dass das eine Mammutaufgabe sein wird. Neue Spieler verirren sich normalerweise überhaupt nicht mehr auf die Server. Dafür schrumpft der harte Kern immer mehr zusammen. Die verbleibenden Spieler zeigten sich jedoch sichtlich glücklich darüber, globert überall herumzuführen, ihm die Aktivitäten zu zeigen und mit ihm nostalgische Erinnerungen zu teilen.

In There.com dreht sich aktuell alles um Community-Events.

Was ist denn jetzt mit der Party? Der YouTuber merkte im Laufe der Zeit, dass „There.com“ gar kein totes Spiel ist. Es hat bis heute eine kleine, aber sehr feine Community, mit Spielern, die sich dort eine zweite Heimat aufgebaut und Freunde fürs Leben gefunden haben.

Auch für globert wurde der tägliche Besuch der virtuellen Welt ein fester Bestandteil des Tages, und das für mehr als zwei Monate – was gar nicht der Plan war. Die Party fand natürlich statt, aber nicht an Tag 31, sondern deutlich später. Etwa 20 Spieler schauten vorbei und alle schienen eine gute Zeit zu haben.

„Es war wirklich etwas Besonderes für mich, das zu erleben“

Wie reagieren die Zuschauer auf das Video? Besonders schön ist es, dass sich der Entwickler des Spiels unter dem Video zu Wort gemeldet hat.

discoveronlinenow schreibt auf YouTube: „Hey! Will hier, der Entwickler. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du ein so altes Projekt von mir vorgestellt und einen Teil der Spielerschaft für eine Weile zurückgebracht hast. Es war wirklich etwas Besonderes für mich, das zu sehen und zu erleben.“

Aber auch viele andere Kommentare sind herzerwärmend.

IcsulX erklärt auf YouTube: „Das Video ist zu Ende und ich kann einfach nicht wegklicken. Das war seltsam berührend. Halt die Klappe, ich weine nicht, du weinst.“

StatusQuonald erging es ähnlich (via YouTube): „Das hat mich zutiefst bewegt. Ich vermisse die Zeit, in der das Internet nur ein Haufen Menschen war, die versuchten, an virtuellen Orten eine echte Verbindung zu finden.“

Mit VirtualVikki hat sich sogar eine der Spielerinnen auf YouTube zu Wort gemeldet: „Und wir haben dich gerade erst kennengelernt, Glob. Ich hoffe, du kommst eines Tages zurück und besuchst uns wieder. Ich bin jetzt seit 22 Jahren dort und es ist immer schön, nach Hause zu kommen.“

Hat das Video Auswirkungen auf das Spiel? Die Spielerzahlen sind durch das virale Video von globert spürbar gewachsen.

Auf Reddit schreibt Artie_Savage: „Zwar ist die Zahl der gleichzeitig eingeloggten Personen dreimal so hoch wie letzte Woche, aber wir sind immer noch eine kleine Gemeinschaft und nicht mehr wie früher Tausende gleichzeitig in der virtuellen Welt. Aber es ist eine großartige Gemeinschaft.“

MM-ly2mw schreibt auf YouTube: „Der Mann, der dienstags das Quiz veranstaltet, hat in seiner Facebook-Community gepostet, dass die Anzahl der Plätze auf 18 begrenzt ist und dass man früh kommen muss, um einen Platz zu bekommen. Wahrscheinlich hat er schon seit Jahren nicht mehr genug Leute, um das Quiz zu veranstalten, aber jetzt ist das Gegenteil der Fall: Es gibt zu viele Leute, die mitmachen wollen, aber er kann sie nicht alle aufnehmen.“

Das Video von globert ist wie eine Zeitreise zurück in eine Internet-Ära, in der es noch kein X, Instagram oder TikTok gab. Habt ihr irgendwann mal vergleichbare Erfahrungen in einem Online-Game gemacht? Verratet es in den Kommentaren!