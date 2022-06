Neues MMORPG aus Deutschland verzichtet auf Grind – So macht ihr bei der 2. Alpha mit

Twin Drums, ein Indie-Studio aus Berlin, arbeitet im Moment an The Wagadu Chronicles, einem neuen MMORPG für den PC und Mac. Das Projekt setzt voll auf den Rollenspiel-Faktor des Genres und besticht mit einem einzigartigen Setting.

Was ist das für ein Spiel? Bereits 2022 kündigte sich The Wagadu Chronicles als MMORPG mit Fokus auf RPG, nicht auf Grind an. Dazu orientiert sich das Spiel an Dungeons & Dragons, einem der bekanntesten und größten Rollenspiele der Welt.

Wie in D&D erschafft ihr euch einen eigenen Charakter, wählt hier aber keine Rassen, sondern eine „Ahnenlinie“. Diese bestimmt eure Herkunft und grob eure Aufgabe in dieser Welt. Ihr sollt voll in die von euch gewählte und erschaffene Rolle schlüpfen können:

Es gibt keinen Fokus auf Ausrüstung mit besseren Werten oder Grind

Klassen gibt es ebenfalls nicht, sondern vorgefertigte Skills

Die Story spielt eine größere Rolle

In Gruppen sollt ihr mit einem „Dialog-Modus“ miteinander interagieren können

Fragen rund um das Spiel werden in „Off-World-Lobbys“ gestellt, um die Immersion nicht zu zerstören

The Wagadu Chronicles bezeichnet sich selbst als Afro-Fantasy und spielt anscheinend in einer Fantasy-Version von Afrika. Gameplay und Welt könnt ihr euch hier im Alpha-Trailer ansehen:

Alpha 2 startet „bald“ – Mitmachen ist ganz leicht

Wann startet die Alpha? Im neusten Tweet der Entwickler heißt es, dass die 2. Alpha „bald“ startet. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Kurz vor der Ankündigung gab e allerdings neue Informationen zum Spiel, darunter einige Details zum Magie-System. Viele Zauber orientieren sich anscheinend an bekannte Vorlagen aus Dungeons & Dragons.

Dem Spiel liegt ohnehin ein Regelwerk zugrunde, das sich mit der 5. Edition von D&D kombinieren lassen soll. Dieses erscheint sogar als eigenes Pen & Paper.

Wie kann ich mitmachen? Anders als bei der ersten Alpha von The Wagadu Chronicles müsst ihr keine 140 € im Kickstart gezahlt haben. Stattdessen soll es reichen, wenn ihr euch einfach für den Newsletter eintragt:

Ihr habt dann die Chance, zu den Alpha-Test eingeladen zu werden und erhaltet zudem ein 300 Seiten starkes Lore-Buch als PDF. Dieses dient als Grundlage sowohl für das MMORPG als auch für das zugehörige Pen & Paper.

Ob das Spiel später Free2Play, Buy2Play oder mit einem Abo-Modell kommt, wissen wir noch nicht. Auch ein konkretes Release-Datum steht noch aus. Ein zugehöriges Buch soll aber im Herbst 2022 erscheinen.

So gut kommt Wagadu Chronicles an, das neue deutsche Afro-MMORPG