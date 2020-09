So gut kommt Wagadu Chronicles an, das neue deutsche Afro-MMORPG

Mit The Wagadu Chronicles wurde ein neues MMORPG angekündigt, das mit seinem interessanten Rollenspiel-Konzept und dem ungewöhnlichen Szenario überzeugen will. Und das kommt sogar ziemlich gut an.

Was ist Wagadu Chronicles für ein Spiel? Das Rollenspiel des deutschen Entwicklerstudios Twin Drums versetzt euch in eine Fantasywelt, die auf afrikanischen Legenden basiert. Es wird als Afrofantasy-MMORPG bezeichnet.

Interessant ist aber nicht nur das Setting, das euch eine tiefgründige Lore bietet. Es gibt noch weitere spannende Aspekte, welche Wagadu Chronicles von anderen MMORPGs abheben sollen.

Ihr seid nicht auf eine Rolle festgelegt, sondern könnt diese jederzeit anpassen

Ihr wählt kein Volk aus, sondern eure Geschichte, die euch definiert

Ihr verbessert euren Helden anhand von Skills, die nicht nur aufs Kämpfen ausgelegt sind

Es gibt sogar temporäre Fertigkeiten, die ihr beim Erkunden der Welt entdeckt und für eine kurze Zeit nutzen könnt

Der Fokus von Wagadu Chronicles soll auf dem Rollenspiel-Element liegen. Es geht nicht darum, möglichst viel zu grinden. Stattdessen sollt ihr euch in euren Charakter hineinversetzen. Rollenspiel wird belohnt. Auch die Dialoge zwischen Spielern sollen das widerspiegeln.

Wie kommt dieses Konzept an? Auf reddit wird bereits über The Wagadu Chronicles diskutiert. Dabei zeigt sich, dass die Idee des Spiels durchaus gut ankommt – was man auch am Erfolg der Kickstarter-Kampagne sieht. Wir fassen einige der Stimmen für euch zusammen:

mishka__ meint: „Es ist ein interessantes Welt-Konzept. Das Statement des Teams, dass es sich um das erste Onlinespiel handelt, das für Rollenspieler entwickelt ist, halte ich aber für zu hoch gegriffen. Es gab sehr viele Spiele mit Rollenspielfokus in den vergangenen 25 Jahren.“

Astrum91 zeigt sich interessiert aber auch etwas skeptisch: „Ich war interessiert, bis ich gesehen habe, dass das Spiel über Kickstarter finanziert wird. MMOs brauchen einfach extrem lange und viel Geld für die Entwicklung. Ich glaube, dass sich das Genre nicht für eine Finanzierung über Kickstarter eignet.“

lopfie fühlt sich an GuildWars erinnert: „Fantastisch! Das gibt mir ein Gefühl wie Guild Wars Nightfall.“

ByteStyx schreibt: „Das ist mal ein interessantes Projekt!“

TGWolf ist begeistert: „Das ist eine so coole Idee. Es sieht interessant und originell aus.“

Hopeann dagegen hat wenig Hoffnung: „10 Scheine, dass wir nicht mal die Hälfte dessen sehen, was sie versprechen.“

So finanziert sich das MMORPG: The Wagadu Chronicles wird aktuell über eine Kickstarter-Kampagne finanziert und sogar von Riot Games unterstützt. Möchtet ihr bei der Finanzierung helfen, dann könnt ihr das bis zum 30. Oktober tun. Aktuell konnten mehr als 65.000 Euro eingenommen werden.

Das Finanzierungsziel liegt bei 100.000 Euro. So, wie es momentan läuft, sollten die Entwickler dieses Ziel bis Ende Oktober erreichen können.

Was haltet ihr von dem MMORPG? Gefallen euch Konzept und Setting?

Der Erfolg von The Wagadu Chronicles ähnelt dem von Titan Reach. Dieses VR-Spiel konnte in den ersten 16 Stunden knapp 50.000 Dollar einnehmen.