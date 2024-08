The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint auf Steam und bringt ein großes Update mit

In The Lord of the Rings: Return to Moria werdet ihr Teil der Antwort auf die Frage, ob die Zwerge aus Tolkiens Fantasy-Welt je wieder ihre alte Heimat zurückerobert haben. Nach rund einem Jahr Exklusivität auf Epic Games erscheint das Spiel nun auch auf Steam – mit im Gepäck befindet sich zudem ein großes Update.

Worum geht es in dem Spiel? The Lord of the Rings: Return to Moria ist ein Survival-Crafting-Spiel im beliebten Fantasy-Universum von J.R.R. Tolkien. Die Handlung spielt im vierten Zeitalter von Mittelerde, also nach den Büchern.

Ihr spielt darin eine Gruppe von Zwergen, die die verlassene Zwergenstadt Moria (im zwergischen Khazad-dûm genannt) zurückerobern wollen. Doch je tiefer ihr euch mit eurer Truppe in die unterirdische Stadt begebt, desto größere Gefahren werden auf euch lauern.

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint am 27. August 2024 auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S. Der Release wird begleitet vom „The Golden Update“, dessen Trailer könnt ihr hier sehen:

Was steckt drin im neuen Update? Mit dem Release auf mehreren Plattformen kommt auch Crossplay hinzu. Ihr könnt also mit euren Freunden zusammen spielen, egal ob sie das Spiel über den Epic Games Store, Steam oder eine der Konsolen gekauft haben.

Das „The Golden Update“ beinhaltet außerdem einen neuen Sandbox-Modus, 14 neue Rüstungen und Waffen sowie über 100 neue Bauobjekte. Darunter befinden sich unter anderem neue Dekorationen und Möbel.

Eine Liste aller Updates findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus war schon von The Lord of the Rings: Return to Moria überzeugt, da hatte er grad das erste Gameplay dazu gesehen. Mehr dazu lest ihr hier: Return to Moria zeigt im neuen Gameplay das, was ich als Survival-Gamer und Zwergen-Fan sehen will