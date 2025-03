Die 2. Staffel von The Last of Us bricht schon jetzt einen Rekord, ist noch nicht mal erschienen

Obwohl die 2. Staffel von The Last of Us noch gar nicht gestartet ist, darf sich HBO schon über einen neuen Rekord freuen. Dafür sorgt der neuste Trailer.

Mit den Folgen der ersten Staffel konnte The Last of Us in den USA durchschnittlich 32 Millionen Zuschauer auf sämtlichen Plattformen erreichen. Alleine das Staffelfinale lockte an einem Tag über 8,2 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme (via Deadline).

Der neue Trailer für Staffel 2 ist erst seit wenigen Tagen abrufbar und hat schon für viel Furore gesorgt. Nicht nur bei MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen, die vor allem wegen einer ganz kurzen Szene aus dem Teaser ergriffen war, sondern auch wegen der großen Viewerzahl. Die blähte sich in den ersten 3 Tagen nach Release des Trailers derart auf, dass sie einen hauseigenen Rekord von HBO quasi pulverisierte.

Was ist das für ein Rekord? Laut den Zahlen von Warner Bros. Discovery (via Deadline) haben die Zuschauerzahlen für den neuen Trailer die Views vorheriger Teaser um 160 %, also um mehr als das Doppelte überboten. Sie lagen nach den ersten 3 Tagen bei rund 158 Millionen Viewern.

Damit stellen die Zahlen einen neuen Rekord für HBO- und Max-Originale dar. Den Trailer, um den es geht, könnt ihr euch hier anschauen:

Fans sind trotz enormer Zahlen nicht bereit für Staffel 2

Wenig überraschend sammeln sich auf der YouTube-Seite von Streaming-Anbieter Max viele Kommentare mit mehreren Tausend Likes. Dort kommen verschiedene Gefühle der zahlreichen Fans zum Ausdruck. Trotz des Hypes um Staffel 2 ist einigen sehr mulmig zumute:

Eine der Top-Kommentare von User mooooonss lautet: Leute, ich bin nicht bereit. (via YouTube)

(via YouTube) jay_elias__ empfindet für einen geliebten Menschen Mitleid, dass das Warten auf die zweite Staffel fast vorbei ist: „Meine Freundin hat keine Ahnung, was in der nächsten Staffel passieren wird. Sie tut mir leid, aber sie muss diesen Moment erleben.“ (via YouTube)

ShakiraMele hofft noch auf übernatürlichen Beistand: „Nach all der Zeit der Vorbereitung bete ich immer noch um göttlichen Beistand.“ (via YouTube)

Dass die Sorgen der Fans nicht unbegründet sind, verrät auch ein Insider, denn einer der federführenden Personen hat bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von The Last of US noch härter werden soll als der zweite Teil der Spielreihe.

Auf dem X-Account hat Max schon mal den Countdown zur 1. Episode der zweiten Staffel gestartet und gibt bekannt, dass es nur noch einen Monat dauert. Der Hype sollte damit nicht kleiner werden. Wenn ihr vor dem Start keine News verpassen wollt, empfehlen wir euch unsere Überblickseite zu The Last of US Staffel 2 auf MeinMMO.