Der neue Trailer zu Staffel 2 von The Last of Us zeigt eine Szene, die mich als Fan total erwischt hat

Auch der 2. Teil von The Last of Us wird als Live-Action-Serie umgesetzt. Ein neuer Trailer zeigt, wie gruselig sie wird. Allerdings gibt es auch eine Szene, die MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen besonders am Herzen liegt.

Meine Liebe zu The Last of Us war keine klassische „Auf den ersten Blick“. Es hat mehrere Anläufe gebraucht, bis ich mich auf das Endzeit-Abenteuer eingelassen habe. Den ersten Teil habe ich sogar kurz vorm Finale für mehrere Wochen pausiert, weil ich mit dem Gameplay nicht so klarkam.

Doch als ich den 1. Teil beendete, hat mich The Last of Us 2 im Anschluss danach völlig verschlungen. Und zwar so sehr, dass ich sogar eine meiner Katzen nach Ellie benannt habe.

Besonders die Liebe und Zuneigung von Joel für Ellie, die sich im Laufe der Spiele entwickelt, hat mich sehr berührt. Umso schöner fand ich es, dass im neuen Trailer zu Staffel 2 eine der emotionalsten Momente zwischen den beiden gezeigt wird. Sie ist meine absolute Lieblingsszene.

Neuer Trailer zu Staffel 2 zeigt einen meiner liebsten Momente aus The Last of Us

Achtung: Im Folgenden gibt es einen Spoiler zu einer Rückblende aus The Last of Us 2 und dem ersten emotionalen Charaktertod des Spiels.

In The Last of Us 2 gibt es einen Abschnitt, in dem Joel mit Ellie in ein verlassenes Museum geht. Die Ausstellung im „Wyoming Museum of Science and History“ ist zwar seit einigen Jahren verlassen, aber immer noch intakt. Der Museumsbesuch ist eine Überraschung für Ellies 16. Geburtstag.

Zu den Ausstellungen gehört eine Halle, die sich rund um Dinosaurier dreht. Hier schlendern Joel und Ellie durch die Ausstellung zu den unterschiedlichen Urzeit-Tieren und lernen dabei sogar noch etwas.

Doch das Highlight kommt danach: Joel führt Ellie in die Weltraum-Ausstellung. Das Teenager-Mädchen ist nämlich großer Fan von Weltraumerkundungen und lässt immer mal wieder Fun Facts zu dem Thema fallen. Sie freut sich über die unterschiedlichen, ausgestellten Helme und probiert sogar einen an.

Und dann kommt der Moment, der ganz kurz im neuen Trailer zu sehen ist: Die beiden finden eine Kapsel, die für den Wiedereintritt in die Umlaufbahn der Erde gedacht ist. Sie klettern hinein und Ellie spielt mit den Knöpfen. Dann holt Joel eine weitere Überraschung hervor: Eine Kassette, auf der ein Raketenstart aufgezeichnet wurde.

Ellie spielt sie ab, schließt die Augen und beginnt zu träumen. Es wirkt so, als sei sie selbst im Weltall. Es gibt keine großen, spektakulären Effekte – man sieht nur eine Änderung der Reflexion in ihrem Helm, der andeutet, wo sie sich gedanklich gerade befindet.

Das Mädchen ist sichtlich begeistert und freut sich über das Geschenk. Die beiden lachen, steigen aus der Kapsel und Joel überreicht Ellie noch eine Anstecknadel mit einer Rakete.

Die Szene ist für mich vor allem deshalb emotional, weil es sich dabei um eine Rückblende handelt. Zu dem Zeitpunkt wissen wir bereits, dass Joel tot ist. Ellie und er sind im Streit auseinander gegangen und ihr wurde die Chance genommen, sich für ihr Verhalten zu entschuldigen.

Umso dramatischer ist es, wenn sie sich dann an die schöne Zeit mit Joel erinnert. Deshalb löst der Anblick dieser einen Sekunde, die im Trailer zu sehen ist, bereits jetzt Gänsehaut bei mir aus. Ich freue mich riesig und hoffe, dass die Szene so schön umgesetzt wird wie in der Videospiel-Vorlage.

