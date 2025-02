10 heftige Szenen aus The Last of Us 2, die HBO unbedingt richtig machen muss

Es dauert nicht mehr lange, bis die zweite Staffel der Serienadaption von The Last of Us von HBO erscheint. Am 13. April 2025 wird die erste Folge der neuen Staffel veröffentlicht. Mit der übrigen Wartezeit steigt neben der Vorfreude auch die Erwartung von MeinMMO-Autorin Caro. Die erste Staffel gefiel ihr sehr, jedoch hofft sie, dass in der zweiten Staffel wichtige Szenen nicht an Kraft verlieren.

Achtung Spoiler! In dieser Liste befinden sich Inhalte, die in The Last of Us, The Last of Us: Part II und der ersten Staffel der HBO Serie vorkommen.

The Last of Us ist für mich schon seit vielen Jahren eines der prägendsten Videospiele und liegt mir sehr am Herzen. Es war das erste Spiel, das ich jemals auf meiner ersten PlayStation gespielt habe (wozu ich auch definitiv alt genug war.) Ich habe es stundenlang zusammen mit meinem Vater gespielt und die Story, die Charaktere und vor allem Ellie sehr lieb gewonnen. Nun begleitet mich das Spiel seitdem auch tagtäglich mit meinem damals ersten Tattoo.

Aus diesem Grund hat mir die Ankündigung einer Adaption in der Form einer Serie zunächst Sorgen bereitet, dass sie mir mein geliebtes Spiel (aus welchem Grund auch immer) ruinieren könnte.

Allerdings gefiel mir die erste Staffel der Serie überraschend gut! Es war eine andere, aber keine schlechte Erfahrung und bot mir neue Einblicke und Sichtweisen verschiedener Situationen und Charaktere. Bella und Pedro haben mich direkt um den Finger gewickelt, genauso wie die Sets, die Kostüme und die Effekte. Sie ließen mich die Welt aus The Last of Us noch einmal neu erleben, und dafür bin ich sehr dankbar.

Hier seht ihr den Trailer zur zweiten Staffel von HBOs The Last of Us:

Nun steht die zweite Staffel vor der Tür, auf die ich diesmal mit etwas erhöhter Erwartung und einem Mix aus Vorfreude und Sorge (those who know, know) warte. Bereits in der ersten Staffel wurde klar, dass die Serie als Medium die Geschichte anders erzählt als ein Videospiel, was mir auch gut gefallen hat. Weniger Action, dafür ein wenig mehr Drama, mehr Backstory, damit war ich einverstanden.

Aus diesem Grund bin ich gespannt, ob einige besonders heftige Momente in der Serienadaption den gleichen Effekt aufbringen können, wie sie es im Spiel taten. Auf die nachfolgenden Momente bin ich daher besonders gespannt.

Die Horde Infizierter im Schnee

Eine Horde Infizierter nähert sich.

Ziemlich am Anfang des Spiels sehen wir, wie sich aus einzelnen Infizierten eine ganze Horde entwickeln kann. Abby kämpft sich durch den Schnee und das Wetter, und muss an verschiedenen Stellen Infizierte abwehren, die sie angreifen wollen. Zunächst funktioniert das ganz gut, doch die Situation eskaliert immer weiter.

Während einzelne Infizierte recht gut zu bewältigen sind, kann man gegen eine Horde nichts anderes tun, als wegzurennen.