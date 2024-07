The First Descendant: Wie bekommt ihr das Modul Singulärspezialist?

In The First Descendant könnt ihr mit Modulen euer Build optimieren. Hier seht ihr, wo ihr das Modul „Singulärspezialist“ findet.

Wo bekommt ihr das Modul? Um das Modul „Singulärspezialist“ zu erhalten, müsst ihr ihr in das Gebiet „Festung“ reisen können. Das Modul wird dort bei verschiedenen Missionen fallen gelassen.

Wenn ihr das Gebiet noch nicht betreten könnt, müsst ihr die Hauptstory weiterspielen.

Wenn ihr den Gameplay-Trailer zu The First Descendant noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen:

Ein schneller Weg zum Modul

Wie bekommt ihr das Modul am besten? In dem Gebiet „Festung“ gibt es mehrere Missionen, in denen ihr das Modul bekommen könnt. Am besten eignet sich dabei die Mission „Eingang zur Festungzentrale” auf der Schwierigkeit „normal“.

Um etwas Abwechslung bei den Missionen zu haben, könnt ihr das Journal öffnen und schauen, bei welchen Missionen das Modul gefarmt werden kann. Geht dafür im Journal auf „Infos“ und anschließend auf „Module“, um dort alle Module, ihre Dropchance und die Missionen dafür zu sehen.

Wie bei jedem guten Loot-Shooter gehört auch hier etwas Grind und Hartnäckigkeit dazu. Wenn ihr nach Abschluss der Mission kein Singulärspezialist Modul gedroppt bekommt, könnt ihr diese einfach wiederholen, bis ihr das gewünschte Item habt.

Ihr könnt die Aufträge sowohl im normalen als auch im Hard-Mode spielen, wobei die Dropchance ansteigt, wenn ihr die schwierigen Missionen spielt.

Eine gute Wahl für viele Builds

Was kann das Modul? Es handelt sich um eine Verstärkung der Seltenheitsstufe „Normal“, die euch einen satten Bonus von 19 Prozent auf euren „Singulär-Fertigkeitsstärke-Modifikator“ gibt. Dadurch könnt ihr den Schaden steigern, den ihr mit euren Singulär-Skills ausübt.

Das Modul gehört zu den Nachfahrenmodulen und ist somit in eurem Inventar unter dem Reiter „Nachfahren“ zu finden.

Lohnt sich das Modul? Durchaus, das hängt aber vor allem von dem gespielten Nachfahren ab und welchen Skill-Typen ihr verstärken wollt. Die einzelnen Fähigkeiten der Nachfahren haben unterschiedliche Skill-Typen. Das Modul verstärkt den Skill-Typen „Singulär“ und ist deshalb nur sinnvoll, wenn ihr häufig Fähigkeiten des Singulär-Typen nutzt.

Singulärspezialist ist demnach eine solide Wahl, um ihr eure Skills bei Nachfahren wie Gley, Bunny, Enzo, Jayber, Lepic und Yujin zu boosten.

Wenn ihr hohen Schaden im Dauerfeuer austeilen wollt, haben wir hier einen Build für ausdauernde Feuerkraft für euch. Bei dem Build für Gley geht euch nie mehr im Kampf die Munition aus, während ihr die Aliens in Zaum haltet: The First Descendant Gley Build: So geht euch nie die Munition aus