The First Descendant muss sich entschuldigen, weil sie Spielern falsche Hoffnungen gemacht haben

Die Entwickler von The First Descendant haben den Spielern Hoffnung auf einen Buff für Farm-Spots gemacht, aber das war nur ein Fehler. Jetzt entschuldigen sie sich.

Die Entwickler von The First Descendant bekommen in den vergangenen Wochen viel Lob. Sie kommunizieren viel und transparent mit der Community, erklären Änderungen und reagieren auf Feedback und Wünsche der Spieler.

Sie haben sogar verkündet, einen extrem starken Build für Gley nicht zu nerfen. Das kommt gut bei den Loot-Shooter-Fans an, die von der Konkurrenz gegebenenfalls anderes gewöhnt sind.

Doch trotz all der positiven Eindrücke der vergangenen Wochen, mussten sich die Entwickler jetzt bei den Spielern wegen eines falschen Statements entschuldigen.

Falsche Hoffnung für Gold-Farm

Warum müssen sie sich entschuldigen? Nexon hat sich vor einigen Tagen in einem Statement zu dem sogenannten „Valby Run“ geäußert. Das ist eine Methode, bei dem Spieler in einem bestimmten Außenposten mit der Nachfahrin „Valby“ im Kreis laufen, um so haufenweise Gold und XP zu farmen.

In dem Statement sagten die Entwickler, dass der Valby Run weiterhin eine Möglichkeit zum Farmen bleiben soll und sie andere Farm-Spots an das Niveau anpassen. Ein Nerf sollte es demnach nicht geben. Die Spieler hatten die große Hoffnung, die geniale Gold-Farm bliebe ihnen erhalten.

Kurz darauf korrigierte Nexon jedoch das Statement und stellte klar: Es gibt keinen Buff für andere Farm-Möglichkeiten, sondern einen Nerf des Valby-Runs. Jetzt entschuldigten sich die Entwickler und erklärten, wie es zu der vermeintlichen Meinungsänderung kam.

Was ist die Entschuldigung der Entwickler? Wie die Entwickler auf dem offiziellen Discord-Server des Spiels erklärten, haben sie nicht einfach ihre Meinung geändert. Stattdessen soll der originale, koreanische Text von Nexon beim Übersetzen ins Englische falsch interpretiert worden sein.

Es war demnach nie geplant, den Spielern die Hoffnung zu machen, der „Valby Run“ würde von Nerfs verschont und andere Farm-Spots stattdessen gebufft werden. Obendrein entschuldigten sie sich für die Verwirrung.

Die vollständige Entschuldigung inklusive Erklärung lest ihr hier:

Wir entschuldigen uns für die Verwirrung, die durch die Fehlinterpretation während des Übersetzungsprozesses des koreanischen Originaltextes entstanden ist. Wir haben keine Entscheidungen rückgängig gemacht und unsere ursprüngliche Aussage bleibt bestehen, dass wir nicht beabsichtigen, den Spielstil des Valby-Runs einzuschränken. Wie wir jedoch bereits erwähnt haben, wollen wir die Effizienz der Belohnungen auf dem Festungsaußenposten anpassen, um ein Gleichgewicht mit anderen Regionen herzustellen. Wir entschuldigen uns noch einmal für jegliche Verwirrung in unserer Kommunikation und werden unser Bestes tun, um so klar wie möglich zu sein.

Wie geht es mit dem „Valby Run“ jetzt weiter? Der Farm-Spot soll gemäß des jüngsten Statements weiterhin gespielt werden können, wie er aktuell gespielt wird. Dennoch wird es einen Nerf in Form einer Verschlechterung der Drops geben.

Die Drops sollen infolge der Verschlechterung auf dem Niveau der anderen Farm-Spots sein, die wiederum so bleiben, wie sie sind – es gibt keinen Buff.

Die Änderung des „Valby Runs" soll mit Patch 1.0.4 für The First Descendant erscheinen.