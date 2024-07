The First Descendant schwächt mit dem Update heute den besten Platz, um EXP und Gold zu farmen – Ist aber gnädig

Heute am Mittwoch, dem 24.7. erschien am Mittag gegen 11:40 Uhr der Hotfix 1.0.4 im Shooter The First Descendant auf Steam, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PS5. Es ging der Loot-Höhle an den Kragen, die an Destiny erinnert. Aber das Team hat gute Nachrichten.

Das war der spannende Punkt:

Die effektivste Art in The First Descendant Gold und Erfahrungspunkte zu sammeln, funktioniert über einen Skill des Charakters „Valby“, der im „Vulgus Straegic Output“ Gegner reihenweise tötet. Doch die Gegner erscheinen sehr schnell wieder, wenn sie sterben: Ihr Respawn ist sehr hoch.

Das erinnerte Spieler an den Loot-Shooter Destiny, wo es solche Höhlen mit endlos spawnenden Gegnern 2014 ebenfalls gab, man nannte sie Loot-Caves. In Destiny wurden die Höhlen bekämpft, weil Bungie es nicht gut fand, dass Spieler einfach an einem Ort stehen und Gegner abknallen. Die Spieler sollten doch die coolen Aktivitäten nutzen, die Bungie entworfen hatte.

Durch einen Übersetzungsfehler glaubten Spieler erst: Die Loot-Cave in The First Descedant sei genauso gewollt und alle anderen Spots im Spiel werden genauso stark. Dem ist aber nicht so.

Höhle wird schwächer, bleibt aber stärker als geplant

Das ist jetzt die Änderung: Mit dem heutigen Patch wurde der Spot nun generft, indem die Zeit erhöht wurde, die Monster brauchen, um zu spawnen.

Allerdings reicht Nexon Spielern die Hand und sagt: Der Spot sei immer noch „deutlich ergiebiger“ als ursprünglich beabsichtigt, damit das Gebiet so beliebt bleibe wie zurzeit.

Der Spot sei jetzt „genauso effizient“ wie andere extrem belohnende Jagdgebiete. Das teilt der Game-Director mit.

Zudem senkt der Hotfix den Cooldown-Timer in Außenposten von 5 Minuten auf 1 Minute, sodass Spieler sie häufiger nutzen können, ohne irgendwo anders hinrennen zu müssen oder die Aufgabe absichtlich zu sabotieren.

Der Game Director sagt:

Mit dieser Anpassung wurde die Höhe der Belohnungen am Außenposten der Festung reduziert. Um jedoch sicherzustellen, dass der „Valby-Lauf“ ein beliebtes Jagdgebiet bleibt, haben wir die Belohnungseffizienz deutlich höher angesetzt als ursprünglich geplant. Wir hoffen, in The First Descendant zahlreiche Farmingspots anbieten zu können, die jeweils einzigartige Eigenschaften und Nützlichkeit für verschiedene Nachkommen haben. Anstatt den Valby-Lauf auf seine ursprüngliche Absicht zurückzuführen, haben wir ihn so angepasst, dass er eine ähnliche Effizienz wie andere Jagdgebiete mit hohen Belohnungen bietet. Außerdem haben wir die Abklingzeiten für alle Außenposten verkürzt, damit die Spieler sie häufiger spielen können, ohne absichtlich zu scheitern, und nicht mehr nach Außenposten mit kürzeren Abklingzeiten suchen müssen, indem sie sich auf der Karte bewegen. Wir haben außerdem Goldbelohnungen für Spezialoperationen hinzugefügt und 4 Arten von Leerenfragmenten angepasst, die zufällig fallen gelassen werden.

Das sind die Patch-Notes:

Die Speichergrenze für Module wurde von 1000 auf 1500 erhöht.

Die Abklingzeit für den „Strategischen Außenposten von Vulgus“ wurde von 5 Minuten auf 1 Minute reduziert.

Die Spawnzeit zwischen dem Respawn von Monstern wurde erhöht und die Höhe der Belohnung im „Strategischen Außenposten von Vulgus“ wurde angepasst.

Void Fragments erhaltet ihr beim Besiegen von Monstern in der Spezialoperation. Die meisten Fragmente erhaltet ihr bei der Spezialoperation „Neutralize Void Experiment“.

Die Verwendung des Gegenstands „Mark for Arrest“, den man bei der Spezialoperation erhält, gewährt das Zehnfache der üblichen Menge an Gold. Wenn „Mark for Arrest“ auf der Registerkarte „Verbrauchsmaterial“ verwendet wird, wird es in 100.000 Gold umgewandelt, und „Hochwertiges Zeichen für Verhaftung“ wird in 1.000.000 Gold umgewandelt.

So ist die Reaktion: Vor allem die Reduzierung des Cooldown-Timers wird auf reddit als „Fucking Phänomenal“ gelobt.

Ein anderer Nutzer sagt: „Das hört sich überhaupt nicht schlecht an.“

Während sich die aktuellen Spieler jetzt über die Änderung zu freuen scheinen, die nicht so schlimm ausfällt, wie allgemein befürchtet, gibt es eine ganz Reihe von Spielern, die keine so gute Woche in The First Descendant hatten: Über 1.300 Spieler von The First Descendant können das Spiel nicht mehr zocken – Aber Schuld daran sind nur sie selbst