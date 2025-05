The Division 2 hat seinen ersten neuen DLC seit 5 Jahren, das könnt ihr ab heute entdecken

The Division 2 ist bekannt für seine ständigen Verschiebungen, wenn es um neue Inhalte geht, doch heute soll es endlich so weit sein. Der zweite DLCs des Shooters erscheint auf allen Plattformen und soll euch zurück nach New York bringen.

Was startet heute? Heute am 27. Mai 2025 startet der neue DLC „Kampf um Brooklyn“ in The Disivion 2 und das 5 Jahre nach dem Release des ersten DLCs. Mit dieser Erweiterung werden Fans zurück nach New York gebracht, um Brooklyn zurückzuerobern.

Zeitgleich zum Release vom DLC soll mit Season „Crossroads“ die Story fortgeführt werden. Es geht dabei darum, die Wahrheit hinter den Plänen von Sokolova herauszufinden. Die Agenten befinden sich dabei in einem Rennen um die Zeit gegen die Blask Tusk. Zu den neuen Inhalten gesellen sich aber auch Anpassungen dazu, die das Spiel verbessern sollen.

DLC bringt euch zurück nach New York

Welche Neuerungen kann ich erwarten? Der DLC bringt euch zurück nach New York, auf die Straßen von Brooklyn. Dort müsst ihr euch der wachsenden Bedrohung der Purple Flame stellen. Es werden dabei neue Gegner, Skills und Items ins Spiel gebracht. Die Entwickler berichten in ihrem Blog-Post, dass der DLC den Grundstein dafür legt, was als Nächstes in The Division 2 kommen soll – Genaueres über Zukunftspläne gibt es aber nicht.

Was die Season „Crossroads“ anbelangt, gibt es aber mehr zu berichten. Mit folgenden Inhalten könnt ihr rechnen:

Modifikatoren und feindliche Gegenmaßnahmen sollen Abwechslung in den Kämpfen bieten. Sie verändern eure Duelle, versorgen Gegner mit Buffs wie erhöhtem Bewegungstempo und ziehen so die Schwierigkeit an.

Fahndungen sollen immer noch wöchentlich veröffentlicht werden, aber es gibt keinen Zwang mehr, sie in einer gewissen Reihenfolge abzuschließen.

Saisonale Reise soll besser werden: Mission 4,5 und 6 sollen jetzt gleichzeitig freigeschaltet werden, wenn Mission 3 abgeschlossen ist. Jede Mission ist auf ein bestimmtes Attribut ausgerichtet. Passive Modifikatoren werden nicht mehr durch das Abschließen ganzer Missionen freigeschaltet. Stattdessen sind sie an bestimmte Ziele in den Missionen 4 bis 7 gebunden. Aktive Modifikatoren werden weiterhin durch das Erreichen von mindestens 6 Zielen in den Missionen 3-6 freigeschaltet. Mission 7 wird verfügbar, wenn man mindestens 4 Passiv-Modifikatoren aus den Missionen 4-6 verdient hat.

Es sollen neue Waffen, Talente und Ausrüstung hinzugefügt werden. Zusätzlich gibt es auch drei exotische Items: Die exotische Waffe RPK-74 Pakhan Die exotische Ausrüstung Nimble Holster Die exotische Maske „Tinkerer“



Gibt es auch QoL-Anpassungen? Ja, das Update soll auch die Spielererfahrung verbessern. Wer neu einen Agenten erstellt, profitiert von der neuen Spielereinführung. The Division 2 versorgt dabei seine Neulinge mit Meilenstein-Kisten, die bei den Leveln 8, 15, 25 und 35 verschenkt werden. Jede dieser Kisten erhält starke Items, die gut zusammenpassen, um Synergien zu bilden und euren Build weiter zu verfeinern.

Zusätzlich könnt ihr jetzt auch Fortschritt für eure saisonale Reise erlangen, wenn ihr im Koop unterwegs seid. Zu guter Letzt sollen die Saison-EP-Belohnungen für alle Aktivitäten der lebendigen Welt, Hauptmissionen und Spielmodi um 85 % erhöht werden. Wie findet ihr das Update? Seid ihr bereit, wieder loszulegen? Mehr zu The Division findet ihr hier: So steht es um The Division 3, das ungeliebte Stiefkind von Ubisoft