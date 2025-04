The Division 2 geht endlich weiter – Ubisoft verrät Preis, Release-Datum und Spieldauer des neuen DLCs

Fans von The Division 2 können sich freuen. Schon im Mai startet eine neue Erweiterung für das Spiel, die sowohl solo als auch im Koop-Modus erlebt werden kann.

Was ist das für eine Erweiterung? The Division 2 erschien bereits 2019, trotzdem liefert Ubisoft weiterhin Inhalte für das Spiel, das zuletzt wieder mehr Spieler vorweisen konnte. Die neue Season startet am 27. Mai 2025, und mit ihr geht auch eine komplett neue Erweiterung namens „Battle for Brooklyn“ an den Start.

Sie soll euch zwischen 6 und 10 Stunden beschäftigen und wird zum Release 14,99 € kosten. Schon ab dem 24. April 2025 könnt ihr den DLC im Ubisoft Store vorbestellen.

Herzstück der Erweiterung ist eine neue Geschichte, die euch ins umkämpfte Brooklyn entführt.

Rückkehr ins herbstliche Brooklyn

Was bietet „Battle for Brooklyn“? Die neue Geschichte könnt ihr allein im Solo-Modus oder mit Freunden kooperativ erleben. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es darin in den besagten Stadtteil von New York, genauer gesagt in die Viertel Brooklyn Heights und Dumbo. Diese Orte sind in der Vergangenheit von den Konflikten im Spiel größtenteils verschont geblieben, das ändert sich jetzt jedoch.

Die Cleaners und Rikers marschieren in Brooklyn ein und wollen den Frieden stören. In der neuen Kampagne müssen die Spieler gegen die Bedrohung vorgehen. Die Geschichte soll Veteranen und Neulinge gleichermaßen ansprechen.

Ein Highlight des Szenarios soll die Jahreszeit sein, in der die Geschichte spielt. Es ist nämlich Herbst in Brooklyn, die Bäume verlieren so langsam ihre Blätter und besonders Spieler von The Division 1 dürften sich freuen, bekannte Orte in veränderter Gestalt wiederzusehen. Der Stadtteil tauchte bereits im Prolog des ersten Teils auf.

Die Entwickler haben einen genaueren Einblick auf die geplanten Inhalte gewährt, die ihr im folgenden Video seht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Neben der Kampagne erwartet die Spieler folgende Inhalte:

4 Kontrollpunkte

12 Weltaktivitäten

12 Kopfgeld-Locations

8 Jägerrätsel

Ein exklusives Item, die Catalyst Exotic Mask, die Status-Effekt-Schaden verursacht

Außerdem können neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Unter anderem soll Smart Cover aus The Division 1 seine Rückkehr feiern. Damit können Deckungen verbessert oder offensive und defensive Buffs aktiviert werden.

Der DLC kann normal für 14,99 € gekauft werden, ist aber auch Teil der Editionen „The Division 2 Gold“ und „The Division 2 Ultimate Edition“. Fans können sich auf neue Abenteuer im Spiel freuen und müssen sich dazu nur noch bis zum 27. Mai 2025 gedulden. Freut ihr euch auf den neuen DLC? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Noch vor kurzem hat Ubisoft die Fans des Spiels verärgert: Ubisoft findet neue Wege, die treuen Fans von The Division 2 zu enttäuschen – Die haben die Schnauze voll