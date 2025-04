The Division 2 geht endlich weiter: Details zum neuen DLC tauchen auf, klingen aber nicht gut

Der Loot-Shooter The Division 2 hat viele Fans, die darauf hoffen, dass es neue Inhalte gibt. Lange müssen sie offenbar nicht mehr warten. Der DLC „Battle for Brooklyn“ steht in den Startlöchern. Laut einem Insider ist ein Release für Ende Mai geplant. Am 23. April sollen mehr offizielle Informationen folgen.

Das wissen wir jetzt zum neuen DLC. Der Insider Tom Henderson hat jetzt neue Informationen über den DLC „Battle for Brookyln“ herausgerückt (via insider-gaming):

Der DLC soll Ende Mai erscheinen. Henderson rechnet damit, dass Ubisoft das finale Release-Datum am 23. April bekanntgibt. An dem Tag sollen auch weitere Details folgen.

Battle for Brookyln soll der bislang kleinste DLC in der Spiele-Reihe The Division werden und etwa 15 $ kosten (ungefähr 20 €).

Über den DLC hinaus soll Ubisoft weiter an The Division 3 arbeiten. Aber die Pläne könnten sich auch ändern.

Im Moment sind das noch unbestätigte Informationen. Wir werden bis zum 23. April warten müssen, um Konkretes zu erfahren.

The Division 2 – Seit 5 Jahren in der Krise

Warum hört man so wenig über The Division? Das Spiel ist seit 2020 in einer schwierigen Situation:

Die Verkäufe von The Division 2 blieben 2019 unter den Erwartungen von Ubisoft. Man sah das Spiel als Flop an, auch wenn es nicht so schlimm gefloppt ist, wie Ghost Recon: Breakpoint damals.

Aber augenscheinlich gab es die Anweisung an das Studio Massive, nur noch die Erweiterung Warlords of New York zu entwickeln und sich dann auf neue Spiele zu Star Wars und Avatar: Frontiers of Pandora zu konzentrieren.

Wie Massive später mitteilte, habe man aber die enorme Unterstützung der Fans für The Division bemerkt und sich umentschieden, die Franchise doch noch weiterzuentwickeln und ein The Division 3 zu machen.

Aber dadurch, dass die Entwicklung über Jahre heruntergefahren war, entsteht jetzt seit langem der Eindruck, The Division sei in einer Content-Dürre oder in einem Wartungsmodus gefangen: So steht es um The Division 3, das ungeliebte Stiefkind von Ubisoft