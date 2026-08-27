Einer der schönsten Orte New Yorks dient in The Division 2 als düsteres Mahnmal, und ihr deckt im neuen DLC auf, was daraus wurde

Ubisoft hat auf der gamescom 2026 erste Infos zum nächsten DLC von The Division 2 geteilt und den Titel der Erweiterung verraten. Es geht an einen Ort, an dem Agents noch nie waren.

Das sind die neuen Infos: Zunächst hat Ubisoft nochmal betont, dass der nächste DLC noch dieses Jahr kommen soll und sie am 24. September nochmal detaillierte Infos sowie erstes Gameplay des DLCs zeigen werden.

Zudem verrieten sie, dass der DLC den Titel „Echoes of Central Park“ tragen wird. Ihr werdet also erneut nach New York zurückkehren und dort zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises den Central Park erkunden. Dieser ist in dem Loot-Shooter allerdings keine schöne Touristenattraktion, sondern ein düsteres Mahnmal.

Video starten So sah der bislang jüngste DLC von The Division 2 aus Autoplay

Was macht den Central Park so düster? Bereits in The Division (1) wird mehrfach erwähnt, dass der Central Park während der Pandemie zu einem düsteren Mahnmal der Menschheit wurde.

Als der Virus sich weiter ausbreitete und die verantwortlichen Stellen die Kontrolle über die Situation verloren, starben in kurzer Zeit unzählige Menschen an der Erkrankung. Der Central Park wurde abgeriegelt und zu einem Massengrab umgewandelt.

Doch in der Beschreibung des neuen DLCs deutet Ubisoft an, dass in der einst so beliebten Parkanlage keine Ruhe eingekehrt ist. Irgendwas ging dort seit Abriegelung und Errichtung der Grabstätte vor:

Während des Ausbruchs diente der Central Park als Massengrabstätte. Was sich Jahre später noch im Park befindet, ist unbekannt. Diese Frage steht im Mittelpunkt von „Echoes of Central Park“. Die Erweiterung beginnt mit einem Notruf, der von irgendwo innerhalb des Parks kommt. In der gesamten Upper West Side verbreiten sich Gerüchte darüber, was jenseits der Parktore liegt. Die Agenten müssen diesen Berichten nachgehen, sich auf das vorbereiten, was vor ihnen liegt, und schließlich den Central Park betreten, um aufzudecken, was dort seit dem Ausbruch geschehen ist.

Anschließend führen die Entwickler aus, dass sich der DLC deutlich stärker in eine düstere Atmosphäre lehnt, als es bei vergangenen Inhalten der Fall war. Es fällt der Satz, dass Angst so gefährlich sein kann wie jeder Gegner. „Was passiert, wenn sich diese Angst auszubreiten beginnt? Und wie bekämpft man etwas, das man nicht immer sehen kann?“

Was hält Dariusz von der Ankündigung? Das Setting von Echoes of Central Park klingt sehr interessant. Ein Massengrab als Handlungsort, in dem irgendwas Düsteres, Angst schürendes lauert? Da bin ich dabei.

Ich erwarte nicht, dass wir hier plötzlich ein Horror-Game mit übernatürlichen Geschehnissen oder Monstern spielen werden. Vielmehr rechne ich mit einer neuen Gegnerfraktion, die sich dort im Verborgenen eingenistet hat und vielleicht an irgendwelche okkulten Rituale glaubt.

Mir kommen direkt verschiedene Locations von Ghost Recon Wildlands in den Sinn, wo leblose Körper, Knochen und Schädel ausgestellt werden. Auch dort lehnte die neueste, kostenlose Mission ja in eine ähnliche Richtung mit einer Art Sekte, deren Anhänger ihre Anführerin wie eine Heilige betrachtet haben.

Falls ihr euch mit der besagten neuen Mission von Ghost Recon Wildlands und dem damit verbundenen Update noch nicht auseinandergesetzt habt, könnt ihr hier auf MeinMMO meine Eindrücke nachlesen. Spoiler: Die Mission war nicht das Highlight des Updates: 9 Jahre nach Release habe ich wieder Spaß an Ghost Recon Wildlands, aber nicht dank der neuen Questreihe, sondern drei kleiner Einstellungen