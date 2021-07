The Ascent ist ein Geheimtipp für Fans von Action-Rollenspielen. Es mischt gekonnt Cyberpunk mit Diablo und ist ab dem 29.07.2021 im Xbox Game Pass enthalten!

In jüngster Zeit erlebt das Cyberpunk-Genre einen neuen Aufschwung. In Sachen Koop sah es bisher jedoch eher mau aus. Das Action-Rollenspiel The Ascent für PC und Xbox Series X / S will das ändern und kombiniert das dystopische Zukunfts-Setting mit einem Koop-Modus.

Die von Megakonzernen regierte Welt in dem Spiel ist allerdings nicht das übliche Cyberpunk allerlei. Denn statt euch die klassische Version dieses Settings zu präsentieren, geht es hier in die Endzeit. Statt auf dem Machthöhepunkt der Konzerne erlebt ihr die Zeit nach deren Fall.

Ab wann kann man The Ascent im Game Pass spielen? Um 19 Uhr deutscher Zeit bekommt ihr Zugang zum Spiel. ABER: Ihr könnt das Spiel bereits jetzt vorab herunterladen und installieren!

Was macht The Ascent so besonders?

Worum geht es? Euer einstiger Auftraggeber und Besitzer der Metropole, in der The Ascent spielt, schließt seine Pfoten. In dem daraus resultierenden Machtvakuum bricht blankes Chaos aus und die verschiedensten Parteien kämpfen nun um die Vorherrschaft. Als Ex-Angestellter der Ascent Group müsst ihr nicht nur in der Veles genannten Welt überleben, ihr müsst auch herausfinden, was hinter der spontan Schließung eures Brötchengebers steckt. Dafür legt ihr euch natürlich mit allerlei Gesindel an, werdet aber auch unerwartete Freunde finden.

Die Story ist keine Pflicht: Wie sehr ihr euch in diese Geschichte einarbeitet, entscheidet ihr jedoch selbst. Denn zwar könnt ihr sehr viele Hinweise auf die Hintergrundgeschichte entdecken, aber ihr könnt all das auch vollständig ignorieren und euch nur auf das Gameplay stürzen. Denn alles, was mit der Story zu tun hat, könnt ihr bei Bedarf überspringen. Spieler die einfach nur flotte Action suchen können sich ebenso an The Ascent wagen wie jene, die sich richtig in der Cyberpunk-Welt vertiefen wollen.

Diablo trifft Cyberpunk

Und das ist stark auf Action ausgelegt. Immerhin kann The Ascent kaum verheimlichen, dass Diablo eines der großen Vorbilder des Spiels ist. In Action-RPG-Manier legt ihr euch hier mit haufenweise Gegner in Form von Cyborg-Gangs, Mutanten und Gangster an. Gleichzeitig bringt das Spiel noch eine ganze Menge eigene Ideen mit.

Denn der Titel zeichnet sich durch eine beeindruckende Tiefe aus. Mit unüberlegter Ballerei werdet ihr hier selten Erfolge feiern. Gegen Monster kommt ihr mit bloßen draufhalten vielleicht noch durch, doch wenn ihr auf menschliche Gegner trefft, müsst ihr taktisch vorgehen.

Dann heißt es nämlich die Deckung in den Leveln geschickt ausnutzen und eure Cyberware-Fähigkeiten einsetzen, um gegen die Übermacht eurer Feinde die Oberhand zu behalten. Euren Spielstil könnt ihr dank einem umfangreichen Charakter-Editor selbst wählen. Denn die zahlreichen Skills lassen verschiedene Vorgehensweisen zu.

Für wen ist The Ascent interessant?

Diablo-Fans: The Ascent orientiert sich stark am Gameplay von Diablo. Nicht nur findet ihr immer neue Ausrüstung, ihr könnt mithilfe von Implantaten und co. auch zahlreiche unterschiedliche Builds erstellen. Dazu kommt das sehr actionlastige Gameplay und die typische isometrische Perspektive. Wer all damit was anfangen kann, ist hier an der richtigen Adresse.

Cyberpunk- und Endzeitliebhaber: Das Spiel hebt sich auch mit seinem einzigartigen Setting hervor. Hier müsst ihr euch nicht für Cyberpunk oder Endzeit entscheiden. Ihr bekommt beides. Die Megakonzerne sind nicht auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ganz im Gegenteil. Der wichtigste ist untergegangen und ihr müsst euch in dem Machtvakuum zurechtfinden.

Koop-Freunde: Fans von Koop kommen voll uns ganz auf ihre Kosten. Die gesamte Kampagne könnt ihr mit bis zu vier Spielern beenden. Entsprechend könnt ihr euch absprechen, damit die einzelnen Mitglieder perfekt synergieren. Das erlaubt besonders interessante Taktiken.