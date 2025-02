Weil Tesla einfach eine Bestellung von 4.000 Mini-Kuchen von einer kleinen Bäckerei stornierte, musste Elon Musk einspringen

Ansonsten gewann die Bäckerei durch die Aktion an Aufsehen und vor allem an neuer Kundschaft: Das Geschäft hatte einen großen Andrang neuer Kunden, die ihre Unterstützung zeigen wollten. Die Inhaberin erzählte NBC Bay Area , dass Tesla ihr einen neuen Catering-Auftrag für die Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag anbot, den sie jedoch ablehnen musste, „weil der Teig nach der Flut der neuen Bestellungen nicht mehr ausreichte“.

Musk reagiert: In den sozialen Medien schlug die Aktion so große Wellen, dass selbst Elon Musk, der Chef von Tesla, reagierte. So erklärte er auf X, dass er sich um das Problem kümmern wolle:

Was war genau passiert? Die englische Zeitung The Guardian berichtet, dass das Unternehmen Tesla 2.000 Kuchen bei einer Bäckerei bestellte. Die Bestellung kostete etwa 6.000 US-Dollar und man erklärte der Inhaberin, dass die Bestellung bereits genehmigt worden sei.

Die Inhaberin von The Giving Pies, Voahangy Rasetarinera, wendete sich daraufhin an die Öffentlichkeit, wo schließlich Elon Musk auf die Absage durch Tesla reagierte.

Was war das für ein Vorfall? Ende 2024 wurde eine kleine Bäckerei in San Jose, Kalifornien, von einem Tesla-Vertreter kontaktiert, um 4.000 Minikuchen zu bestellen. Für das kleine Unternehmen bedeutete die Bestellungen einen hohen Aufwand. Kompliziert wurde es erst, als der Vertreter die Bestellung stornierte.

Eine kleine Bäckerei sollte 4.000 Kuchen an Tesla liefern. Doch das Unternehmen stornierte plötzlich die Bestellung. Verzweifelt wendete sich die Inhaberin der Bäckerei an die sozialen Medien. Schließlich meldete sich Elon Musk, um den Schaden zu beheben.

