Entwickler eines der besten Spiele auf Steam wird von der eigenen Frau aus seinem Forum gebannt

Terraria ist aktuell sogar zu einem Preis von 4,99 Euro im Steam Summer Sale erhältlich, genauso wie der Steam-Hit Only Up!:

Es gibt verschiedene Bau-Features und entsprechende Ressourcen, die in der Welt gefunden werden müssen. So könnt ihr Häuser oder ganze Schlösser bauen. Der Titel lässt sich sowohl einzeln als auch im Multiplayer spielen.

Was ist das für ein Spiel? Terraria bietet eine riesige Sandbox mit einer komplexen 2D-Welt. Ihr könnt die Welt erkunden und müsst dabei versuchen, die in der Welt hausenden Monster und eingebauten Fallen zu überleben .

Ein Langzeit-Fan von Terraria steigt in die ulkige Situation ein und twittert, dass Redigit ab sofort nur noch auf MySpace verfügbar sei (via Twitter ). Wie ein Bild zeigt, war der letzte Login von Redigit am 27. August 2006. Trotzdem witzelt der Fan, dass die Leute seinem Profil einen Besuch abstatten sollten.

Was ist seine Reaktion? Redigit hat als Racheaktion eine Weiterleitung für das Terraria-Forum eingerichtet, das direkt zur Seite der Glücksbärchis führt (via Twitter ).

Was ist der Grund? Kurz nachdem Redigit mögliche Ingame-Features für Terraria vorgestellt hatte, ploppte eine Nachricht auf seinem Bildschirm auf. In der Meldung steht, dass seine Ehefrau ihn aufgrund von Machtmissbrauch gebannt hat. Ihr Kult würde solch ein Verhalten nicht tolerieren.

