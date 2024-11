Sony hat mit der PS4-Ära viele AAA-Marken aufgebaut, die ihr Portfolio küren. Darunter ist auch Horizon Zero Dawn von Guerilla Games. Das scheint einer gigantischen chinesischen Firma wohl auch zu gefallen, denn ein neues Spiel sieht der Sony-Marke verdächtig ähnlich.

Worum geht es? Der chinesische Entwickler Polaris kündigte das neue Spiel Light of Motiram an. Polaris gehört zum Mega-Konzern Tencent, der in der Games-Branche viel Einfluss besitzt. Tencent gehören Firmen wie Riot Games und Anteile von Epic Games, Ubisoft oder auch FromSoftware, bei denen Sony wohl in Kaufverhandlungen steht.

China gehört mittlerweile zu den größten Entwicklern im Videospiel-Bereich, doch Light of Motiram erinnert dabei direkt auf den ersten Blick an das PS4-Spiel Horizon Zero Dawn. Einen Trailer dazu findet ihr hier:

Absolut keine Scham

Was ist Light of Motiram? Das Spiel soll auf Steam und Epic erscheinen, hat bisher aber kein Veröffentlichungsdatum. Light of Motiram ist ein Open-World-Survival-Spiel mit Crafting Elementen. Das Besondere am Setting sind die mechanischen Kreaturen, die verdächtig nach Horizon Zero Dawn aussehen.

Statt cineastischer Story orientiert sich Light of Motiram wohl eher an Spielen wie Palworld. Man sammelt Ressourcen, angelt und baut sich seine Basen. Verschiedene Mecha-Monster kann man zähmen und für den Kampf sowie die Produktion nutzen. Wie schon Palworld soll auch Light of Motiram Online-Koop bieten.

Unter dem x-Post von Gematsu machen sich die meisten User über die Ähnlichkeiten lustig. @raider99k (via x.com) schreibt sogar, dass das Cover und die Farben des Spiels genauso wie bei Horizon Zero Dawn aussehen. Das Cover könnt ihr hier sehen:

Der User @_KeanuReaves (via x.com) schreibt: Absolut keine Scham. Ich liebe die Tatsache, dass ein Bild wie dieses sofort das ikonische Gefühl von Horizon heraufbeschwört und sich überhaupt nicht wie eine eigene Sache anfühlt.

Bisher haben sich Sony oder Guerrilla Games nicht öffentlich zum Spiel geäußert.

Ob es zu Problemen mit Sony kommt, kann man aktuell noch nicht sagen. Auch Palworld hatte mit Vorwürfen zu kämpfen, die sogar zu einem Rechtsstreit mit Nintendo geführt haben. Doch das scheint dem Erfolg von Palworld nicht zu schaden: Eine Klage von Nintendo kann den Erfolg von Palworld nicht bremsen, überholt sogar Dragon Ball