13-Jähriger verdient 28.000 € in 8 Minuten mit eigener Krypto-Währung, gibt die Coins sofort auf, könnte jetzt Millionär sein

Investitionen in Krypto-Währungen sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden, weshalb ihr gut überlegen solltet, ehe ihr euer Geld in einen solchen Token steckt. Der Chef der Text-KI „ChatGPT“ hat erst im Oktober 2024 davon abgeraten, derzeit in die wohl bekannteste Krypto-Währung zu investieren: Der Chef vom KI-Bot ChatGPT warnt ausdrücklich, warum ihr aktuell keine Bitcoin kaufen solltet

Doch damit sei die Rache der verärgerten Investoren laut Wired noch nicht vorbei gewesen. Diese sollen – ebenfalls auch Rache – weiter in den Coin investiert haben, wodurch der Wert der Währung auf bis zu 72 Millionen US-Dollar gestiegen sei. Die Anteile des 13-Jährigen wären dann am nächsten Morgen rund 3 Millionen USD wert gewesen.

Wieso könnte er jetzt Millionär sein? Nachdem der 13-Jährige seine Token abstieß, fiel der Preis der Crypto-Währung deutlich herab, da er einen so großen Anteil an der Währung besaß. Dieses Vorgehen wird auch „Rug-Pull“ genannt.

Innerhalb der nächsten 8 Minuten wurde die Krypto-Währung dann von verschiedenen Personen gekauft, wodurch die Coins des 13-Jährigen einen Gesamtwert von 30.000 $ erreichten. Dieser habe sich daraufhin seine Coins auszahlen lassen und in die Kamera gejubelt: „Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Danke für die zwanzig Bandos.“ Dabei soll er 2 Mittelfinger in die Kamera gehalten und die Zunge rausgestreckt haben.

