Gaming-Studio will Mitarbeiter zurück ins Büro holen – Aber sie haben viel zu viele Angestellte

Was ist das Problem mit den Büros? Wie groß die Räumlichkeiten von Techland genau sind, ist von außen schwer zu beurteilen ( Google-Streetview ) und hierzu machen die Quellen auch keine Angabe. Aber da bisher etwa 250 der 500 Angestellten von außerhalb gearbeitet haben, sei es laut den Insidern nur möglich, einen kleinen Teil dieser zusätzlichen Personen überhaupt regelmäßig in Breslau unterzubringen.

Wer aus dem Ausland kommt, soll wohl minimal acht Arbeitstage in zwei Monaten vor Ort in Breslau verbringen.

Alle Angestellten, die in der nicht näher bezifferten Umgebung des Studios leben, sollen mindestens drei von fünf Werktagen im Büro verbringen, also in Form eines Hybrid-Modelles. Einige Rollen werden allerdings auch zur Arbeit vor Ort in vollem Umfang ihres Vertrages verpflichtet.

Was hat Techland vor? Laut einem Bericht der polnischen Website cdaction will Techland jeden seiner rund 500 Mitarbeiter regelmäßig im Büro arbeiten sehen. Dies schließt auch alle Angestellten aus dem Ausland ein. Auf wie viele das zutrifft, wissen wir nicht. Bisher hat rund die Hälfte der Belegschaft ausschließlich von zu Hause gearbeitet.

Ein polnischer Entwickler will jeden seiner rund 500 Angestellten regelmäßig in einem wohl zu kleinen Büro sehen – auch die aus dem Ausland.

