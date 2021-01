Die chinesische Organisation SuperGen baut sich ein riesiges E-Sports-Center für 1,3 Milliarden Euro. Darin sollen eine Arena und Trainingsräume, aber auch Hotels und Freizeiteinrichtungen enthalten sein.

Was wird da gebaut? Auf 500.000 Quadratmetern (so groß wie 70 Fußballfelder) soll in Shanghai das neue Hauptquartier von SuperGen entstehen. Dabei handelt es sich um die Mutter-Organisation von Edward Gaming. EDG hat unter anderem ein LoL-Team, das zuletzt 2018 die Worlds erreichte und dort von Fnatic im Viertelfinale bezwungen wurde.

Die riesige Anlage soll nicht nur als Trainingsstätte für die Teams, sondern auch als riesiges Entertainment-Center dienen. Die folgenden Dinge soll der Komplex enthalten:

Büroräume für die Organisation

Trainingsräume für die Teams

Eine E-Sports-Arena mit Platz für 6.000 Zuschauer

Ein Shopping-Center

Ein 5-Sterne-Hotel

Einen 40 Meter großen Pool

Eine Indoor-Skydiving-Anlage

Eine Park-Anlage

Kombiniert wird dies mit einer Aufbereitungsanlage für Regenwasser, Solar-Panels auf dem Dach und etlichen Grünflächen, wie man dem Konzept des Centers entnehmen kann.

Wie teuer ist das ganze? Das Bauprojekt wurde im Januar 2021 gestartet und soll etwa 10 Milliarden Yuan (umgerechnet 1,3 Milliarden Euro) kosten. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Mit dem Center möchte die Organisation zudem 2.000 neue Jobs im Bereich E-Sports schaffen und bis zu 300 Events pro Jahr veranstalten.

Einen ersten Blick auf die Gestaltung des Centers könnt ihr in diesem kurzen Video erhaschen:

Metropolen in China möchten „Gaming-Hauptstädte“ werden

Obwohl China im Gaming und E-Sports eine wichtige Rolle spielt, gelten noch immer andere Städte als die Haupt-Metropolen:

Los Angeles, findet jedes Jahr die E3, die große Gaming-Messe, statt

Seoul, als Hauptstadt der E-Sports-Nation Korea, ist die Stadt Austragungsort vieler großer Turniere im E-Sports

Tokio, das Zentrum Japans, bietet die „Tokio Game Show“ und generell gilt Japan als verrückt nach Gaming

Doch schon 2019 meldeten die chinesischen Städte Peking und Shanghai an, dass sie die weltweiten Gaming-Hauptstädte werden wollen. Shanghai hat dabei besonders E-Sports ins Auge gefasst.

Zuletzt fanden in der Stadt das Dota 2-Turnier „The International 2019“ und die LoL Worlds 2020 statt. Ein riesiges Center, wie es SuperGen nun umsetzt, passt genau in diese Pläne.

Allerdings gibt es in China immer wieder Probleme mit Zensur und eigenen Spiel-Versionen, die ein Nachteil für die Pläne rund um die Gaming-Hauptstadt sein könnten.