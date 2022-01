Wie ich mich in GTA Online als Taxifahrer zum schlimmsten Feind der Lobby machte

Blutverschmiert hatte ich es geschafft, mich auf den Waggon des vorbeifahrenden Zuges zu retten, ein Verfolger wurde in der Ferne immer kleiner und wütender. Ich wechselte die Lobby und fand mich in derselben Pampa wieder. Und bestellte ein normales Taxi, um mich nach Hause bringen zu lassen. Heute wurde immerhin ein Taxi-Fahrer bezahlt.

Nachdem etliche Spieler mich mit ihren Sportwagen über die gesamte Map gejagt haben, kam es am Flughafen in der nördlichen Pampa zum finalen Showdown. Es gab nichts, das nicht explodiert wäre, Action-Regisseur Michael Bay wäre stolz auf uns gewesen.

Er markierte den Maskenladen am Beach, ich brachte ihn hin. Aber dann wurde es ungemütlich: Ich bat um das für GTA Online-Verhältnisse angemessene Fahrgeld, aber der Spieler wollte einfach nicht bezahlen. Ich sagte freundlich, dass das so nicht ginge. Da der Geduldsfaden für Spieler in GTA Online bekanntlich kurz ist, führte schnell eins zum anderen. Bevor er mich abknallen konnte, bekam er eins mit dem Baseballschläger übergebraten.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

