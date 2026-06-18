Tagesschau wehrt sich gegen den Vorwurf „Fake News zum Wetter“, zeigt auf Social Media, wie es wirklich ist

Laut Kommentatoren auf Social Media verbreitet die Tagesschau Fake-News – ausgerechnet zum Wetter. Jetzt wehrt sich das Wetter-Team und erklärt, wie es wirklich ist.

Was wird der Tagesschau vorgeworfen? Auf Instagram schreibt die Tagesschau in einem Post, dass sie in sozialen Medien immer wieder mit Vorwürfen rund um ihre Wettervorhersage konfrontiert werde: Hohe Temperaturen würden röter angezeigt, als früher. Dies solle die Erderwärmung dramatisieren.

Dazu würden Bilder gepostet werden, wie eines auf dem ein Moderator vor einer brennenden Deutschlandkarte steht. Zudem wird ein zweites Beispiel gezeigt, das zwei Wetterkarten vergleicht. Eine von 2009 zeigt eine grüne Karte mit Wolken und Sonne. Die zweite von 2019 zeigt Deutschland gänzlich rot eingefärbt.

Jetzt räumt die Tagesschau mit den Vorwürfen auf. Das Bild mit dem Moderator vor der brennenden Karte sei schlicht ein Fake. Beim Kartenvergleich 2009 vs 2019 wiederum würden unterschiedliche Anzeigeformate verglichen, die verschiedene Dinge hervorheben sollen. Und dann erklären sie direkt, wie ihre Wetterkarten eigentlich funktionieren und für was sie sind.

Wir passen die Temperaturfarben den Jahreszeiten an

Wie ist es wirklich? Den falschen Vergleich räumt die Tagesschau direkt aus: Die rote Karte von 2019 zeige Temperaturen, die von 2009 wiederum die Wetteraussichten. Also zwei gänzlich unterschiedliche Informationsformate. Bei letzteren wurde das Design seit 2008 einmal erneuert, sie zeigen aber immer noch Wolken und Sonne – je nach Vorhersage.

Weiter erklären sie, dass bei den Temperaturkarten jeweils 2005 und 2014 alle verwendeten Farben angepasst wurden für mehr Kontrast. Zudem würden die Karten je nach Jahreszeit leicht andere Farbmischungen bekommen: 20 Grad im April seien hellrot, während sie im August orange sind.

Dazu äußert sich Silke Hansen vom ARD-Wetterkompetenzzentrum im Post:

Wir passen die Temperaturfarben den Jahreszeiten an. Das Wichtigste ist, dass man alles gut erkennen kann. Das wäre bei einer Farbskala von -20 bis +40 Grad nicht möglich. Wir skalieren die Rottöne im Sommer aber nicht nach oben, im Gegenteil! Die höheren Temperaturen werden weniger rot dargestellt als im Frühjahr oder Herbst – weil es im Sommer häufiger höhere Temperaturen gibt.

Hier die drei erklärenden Slides aus dem Instagram-Post. Klickt darauf, um sie größer darzustellen:

Tagesschau Temperatur vs Aussicht Tagesschau Anpassungen der Farbdesigns Tagesschau Anpassung an Jahreszeiten

Zum Zeitpunkt dieser News sind für die kommenden Wochen in Deutschland anhaltende Temperaturen mit fast täglich über 30 Grad Celsius angekündigt. Habt ihr Tipps und Tricks, wie ihr euch auf den Sommer vorbereitet und trotz Wärme schweißfrei zockt? Lasst uns doch eure Temperatur-Hacks in den Kommentaren wissen. Falls ihr auch gerade ganz heiß auf neue Hardware seid, besucht doch vielleicht unseren Live-Ticker zur Steam Machine: Embargo und Release im Live-Ticker – Gerüchte, Leaks und mehr