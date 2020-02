Patch 6.1 von SWTOR ist jetzt live. Wir verraten euch, was im neuen Update „Gipfel der Macht“ steckt und ob ihr wirklich eine Alderaan-Wohnung braucht.

Seit dem Release der neusten Erweiterung von Star Wars: The Old Republic sind bereits wieder einige Monate vergangen. Doch die Geschichte von „Onslaught“ wird noch weitergesponnen. Nach einer Verzögerung erschien heute, am 13.02.2020 der erste große Patch und brachte das Spiel auf die Version 6.1. Wir erraten euch, was im Patch „Gipfel der Macht“ steckt und ob ihr auf Alderaan wirklich ein neues Haus kaufen solltet.

SWTOR spinnt die Geschichte weiter: Nachdem der Krieg zwischen dem Sith-Imperium und der Galaktischen Republik in Onslaught angefacht wurde und neue Höhepunkte erreicht hatte, treffen Abgesandte von Republik und Imperium auf Odessen ein und wollen ihre künftigen Pläne besprechen.

Beide Fraktionen wollen eine ihrer stärksten Elite-Einheiten wieder zum Leben erwecken.

Auf Seiten der Republik versuchen Jedi-Meister Gnost-Dural und General Daeruun den Einsatztrupp Nova wieder aufzubauen, um damit den Jedi-Orden wieder erstarken zu lassen.

Auf Seiten des Imperiums trifft man sich mit Darth Rivix, um den Elite-Trupp „Die Hand“ wieder zu errichten. Das war der Elite-Stoßtrupp des Imperiums und soll es auch künftig wieder sein.

SWTOR scheint gut zu laufen – sogar EA war von den Einnahmen überrascht.

Neue Anwesen auf Alderaan: Wer seine Zeit nicht im Krieg, sondern in den edelsten eigenen vier Wänden verbringen will, der kann sich künftig ein Adelsanwesen auf Alderaan kaufen. Das liegt etwas versteckt in den Bergen, ist aber ein richtiger Hingucker. So gibt es schöne Aussichtspunkte über verschneite Felder, einen großen Balkon über Wasserfällen und sogar einen versteckten Bereich, den ihr allerdings erst (mit Sprengstoff) freischalten müsst.

Wer sich ein Adelshaus auf Alderaan kauft, sollte aber vielleicht zusehen, das innerhalb der nächsten Jahrhunderte wieder loszuwerden. Aus vertraulichen Quellen wissen wir, dass die Bevölkerung von Alderaan in Zukunft drastisch abnehmen wird.

Habt ihr schon in das neue Update von SWTOR reingeschaut? Oder wartet ihr bereits auf die nächste große Erweiterung?