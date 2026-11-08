Der Name klang lächerlich, doch sein Skill war göttlich: Warum ich eine SWTOR-Legende nie vergessen werde

MeinMMO-Dämon und Hobby-Sith Cortyn kann auch nach vielen Jahren nicht aufhören, an einen ganz besonderen SWTOR-Spieler zu denken.

In Online-Welten passieren manchmal die tollsten Dinge. Man bekommt ein superseltenes Item, veranstaltet ein Treffen mit der Gilde oder hat die PvP-Kämpfe mit so einem Erfolg, die einem danach niemand glaubt.

Die meisten dieser Erfahrungen habe ich in World of Warcraft gesammelt. Doch es gibt eine Begegnung aus Star Wars: The Old Republic, die mir noch heute gut in Erinnerung geblieben ist.

Also lasst mich euch erzählen, von einer Sith-Legende, die noch heute dafür sorgt, dass ich manchmal mit einem Grinsen morgens aufwachen.

Es ist ein Name, der so kartoffelig und zugleich edgy ist, dass er sich zusammen mit seinen Leistungen in das kollektive Gedächtnis meiner Gilde eingebrannt hat:

DARTH HAGEN REAPER.

Und ja, in meinen Gedanken spreche ich den Namen auch immer in Capslock, fett geschrieben und kursiv aus, während im Hintergrund ein Blitz zuckt und der Donner grollt. Das müsst ihr nun aushalten.

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Die Huttenball-Legende aus SWTOR

Als SWTOR rauskam und die Mitspieler in meiner Gilde die Maximalstufe erreicht hatten, haben wir uns recht schnell das PvP angesehen. Denn SWTOR hatte mit „Huttenball“ ein PvP-Schlachtfeld, das viele noch heute für das beste PvP-Schlachtfeld in allen MMORPGs jemals halten – ich sehe das auch so.

Anstatt irgendwo um wichtige Stellungen des Imperiums oder der Republik zu kämpfen, ging es im Huttenball nur darum, ein paar gierige, reiche Geschäftsmänner durch ein Sportevent glücklich zu machen – dem namensgebenden Huttenball. Im Grunde ist das Spiel ein „Capture the Flag“, bei dem man die „Flagge“, also den Huttenball, ins gegnerische Tor bringen muss. Man kann sich den Ball auch zuwerfen, um Distanzen zu überbrücken – ein Team-Spiel eben. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn man muss dabei durch eine Arena navigieren, die sowohl Säurebecken als auch zeitweise aktive Flammenwerfer besitzt.

Klar, was man da macht: Man schubst Gegner in die Säurebecken oder betäubt sie, kurz bevor der Flammenwerfer anging. Das war ein Mordsspaß.

Die Huttenball-Arena gilt für viele noch als das perfekte PvP-Schlachtfeld.

Weil wir auf einem RP-Server gespielt haben, haben wir uns die Namen der Mitspieler immer genau angeschaut.

Ich kann es nicht genau erklären. Doch diese Kombination aus diesem urdeutschen Kartoffel-Namen „Hagen“ gepaart mit dem „Ich bin 13 Jahre alt und das ist edgy“-Nachnamen „Reaper“ und dem für Sith bedeutsamen Titel „Darth“ hat sich bei uns ins kollektive Gedächtnis der Gilde gebrannt.

Dabei will ich mich überhaupt nicht über DARTH HAGEN REAPER lustig machen. Der Typ war und ist eine verdammte Legende im Huttenball.

Er war so gut, dass er Spiele nahezu im Alleingang für uns gewonnen hat. Während wir noch wie die unfähigsten Schulabbrecher der Sith-Akademie für besonders unbegabte Machtnutzer um das Säurebecken herumtanzten und uns immer wieder im Feuer betäuben ließen, sprang Darth Hagen Reaper wie ein junger Gott im Alleingang durch die Map und war unverwüstlich wie Durastahl.

Ein Move, der uns zum Sieg führte – wieder und wieder

Dabei werde ich nie seinen „Signature Move“ vergessen. Denn um zum gegnerischen Tor zu kommen, muss man im Huttenball eigentlich über eine dünne Plattform navigieren, von der man leicht runterfallen kann. Fällt man, muss man erst wieder einen Weg nach oben finden.

Doch nicht so DARTH HAGEN REAPER. Der sprang freiwillig mit dem Ball in die Tiefe, weil er darauf hoffte, dass kill-geile Gegenspieler im folgen würden. Was sie taten. Jedes Mal.

Ungefähr so grummelig sah meine Sith aus, wenn DARTH HAGEN REAPER mal gegen uns gespielt hat.

Das nutzte er dann, um sie erst mit einem „Machtwürgen“ (Ich hab keine Ahnung mehr, wie die Fähigkeit wirklich hieß), anzuheben und sie dann von sich wegzuschleudern – genau auf die Erhöhung, wo das Tor steht. Als Sith-Krieger konnte er entfernte Gegner anspringen, weshalb er das auch prompt tat und so genau vor dem Tor stand.

Ich kann mir das verdutzte Gesicht der Gegner so gut vorstellen, denn mir wäre es nicht anders gegangen.

Er holte so Tor um Tor um Tor um Tor.

DARTH HAGEN REAPER dominierte das Schlachtfeld so hart, dass ich aus meiner Gilde von gewissen Kopfgeldjägern zu hören bekam, dass ich meiner Twi’lek doch das Sklavinnen-Outfit anziehen und am Rand tanzen und ihm zujubeln solle. Habe ich zwar nicht gemacht, aber ganz ehrlich: Auf unsere Hilfe angewiesen war er nicht.

Von daher, mein verehrter DARTH HAGEN REAPER, wenn du das hier lesen solltest: Das Geölte Triebwerk denkt noch heute an dich. Du bist für uns die Huttenball-Legende mit einem Namen, der uns ewig in Erinnerung bleiben wird. DARTH HAGEN REAPER. Oder wie Freunde ihn nennen: Darth Hagen vom Reaper-Vermächtnis.