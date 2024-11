SWTOR löscht eure Charakter-Namen, wenn ihr nicht bald reagiert

In Star Wars: The Old Republic geht es euren Charakteren an den Kragen, denn sie könnten ihren Namen verlieren. Das müsst ihr nun tun.

Mit dem Charakter-Namen in MMORPGs verbinden die meisten Spielerinnen und Spieler eine ganze Menge. Das kann ein über viele Spiele hinweg genutzter Nickname sein, ein Name mit besonderer Bedeutung für das Rollenspiel oder einfach ein Wortwitz, den man besonders clever fand.

Ärgerlich, wenn man den Charakter-Namen dann nach Jahren verliert. Genau das droht aber nun in SWTOR, denn die Entwickler geben die Namen von zahllosen Charakteren frei, wenn die dazugehörigen Accounts weiter inaktiv sind.

Welche Namen sind betroffen? Sämtliche Charakter-Namen von Accounts, die seit dem Januar 2024 nicht mehr eingeloggt haben. Wenn ihr also in den letzten 11 Monaten inaktiv wart und auch bis zum Ende des Jahres nicht mehr einloggt, dann sind eure Charakter-Namen davon betroffen.

Nicht betroffen sind davon Accounts, die dauerhaft über ein Abo verfügen – egal, ob sie regelmäßig einloggen oder nicht. Lediglich Free2Play-Accounts, die inaktiv sind, müssen um ihre Namen bangen.

Was passiert mit inaktiven Namen? Inaktive Namen sind nicht direkt „gelöscht“. Stattdessen landen sie in einem Pool der „freigegebenen“ Namen. Das heißt, euer Charakter behält den Namen so lange, bis jemand anderes diesen Namen verwenden möchte – erst dann verliert ihr ihn.

Wenn das der Fall ist und ihr dennoch in Zukunft zurückkehren wollt, dann erwartet euch beim Einloggen eine kostenlose Umbenennung eures Charakters.

Wie kann man die eigenen Namen retten? Dafür müsst ihr lediglich bis zum Ende des Jahres einmal in SWTOR mit den entsprechenden Charakteren einloggen. Sobald ihr das getan habt, sind eure Namen erst einmal wieder sicher – zumindest bis zur nächsten Freigabe. Wer also besonders an den Namen seiner SWTOR-Charaktere hängt, sollte das MMORPG vielleicht noch einmal anschmeißen und sicherstellen, dass keiner den Namen wegschnappt.

Dafür ist kein Abo notwendig.

Warum macht SWTOR das? Dass Namen in größeren MMORPGs nach einer Weile freigegeben werden, ist keine ganz neue Sache – das findet auch in anderen Spielen, wie etwa World of Warcraft, regelmäßig statt. Mit zunehmendem Alter sind viele Namen schlicht belegt und es wird immer schwerer, einen klangvollen Namen ohne viele Sonderzeichen für den eigenen Charakater zu finden. Immerhin will ja niemand Xxshádôwkíllêrxx heißen, außer – nunja – ganz besondere Leute.

Die Aktion wird strittig gesehen, da ein Jahr Pause bei MMORPG-Fans durchaus vorkommen kann. Allerdings hat man auch genug Zeit, um noch einmal einzuloggen. Für die meisten handelt es sich also lediglich um ein kleines Ärgernis, das sich schnell aus der Welt schaffen lässt – zumindest dann, wenn man noch Nachrichten um SWTOR verfolgt.

Star Wars: The Old Republic bekommt bald ein richtig dickes Update – da lohnt sich das Einloggen wieder.