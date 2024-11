Neues Survival-Spiel auf Steam macht euch zum Piraten, der gegen Zombies kämpft

Heute startet auf Steam das Survival-Spiel If Sun Sets in den Early Access. Das bietet einen Tag-Nacht-Zyklus, der nicht nur optisch einen Unterschied macht.

Um was für ein Spiel geht es? If Sun Sets ist ein Survival-Rollenspiel, in dem es euch als Schiffbrüchiger auf eine Insel verschlägt. Tagsüber erkundet ihr diese alleine oder im Koop, sammelt Ressourcen und baut eine Basis auf. So überlebt ihr vielleicht die untoten Horden, die euch nachts angreifen.

If Sun Sets ist am 5. November 2024 im Early Access auf Steam erschienen, der Release im Epic Games Store steht noch aus (Stand: 5. November, 12:17 Uhr). Auf Steam steht euch auch eine kostenlose Demo zur Verfügung. Im Trailer zeigen die Entwickler, was ihr erwarten könnt.

Den offiziellen Trailer zum Early-Access-Launch seht ihr hier:

Was zeigt der Trailer? Im Charaktereditor passt ihr das Geschlecht und das Aussehen eurer Spielfigur an. Zudem verteilt ihr eure ersten 3 Stat-Points in den Kategorien Gesundheit, Ausdauer, Angriff und Verteidigung.

Wer als der schlechteste Pirat, von dem ihr je gehört habt, cosplayen will (die Rede ist natürlich von Jack Sparrow aus Fluch der Karibik) kann das machen. Die Frisur und den Bart findet ihr im Charaktereditor, ein passendes Outfit gibt es im weiteren Spielverlauf.

Nächtlicher Survival-Horror in der Karibik

Wenn ihr mit dem Erstellen eures Charakters fertig seid, geht es ab auf die Insel Luminora. Dort schlendert ihr zunächst an karibischen Stränden entlang, landeinwärts erwartet euch ein dichter Dschungel mit vereinzelten Ruinen. Rein optisch hält die Insel so einiges her.

Ihr seid aber nicht auf Luminora, um Urlaub zu machen: Stattdessen sammelt ihr Nahrung und Ressourcen für den Bau einer Basis. Die wird nützlich sein, wenn sich nachts die Untoten erheben und Jagd auf euch machen. If Sun Sets vereint nämlich Piraten und Fantasy-Elemente mit dem Gameplay-Loop eines 7 Days To Die.

Ein wichtiger Hinweis für alle, die If Sun Sets im Koop spielen wollen: Laut Angaben im Steam-Shop benötigt ihr für den Multiplayer einen Epic-Account.

Wie ein richtiger Pirat ein Schiff steuern und Kämpfe zur See austragen könnt ihr in If Sun Sets leider nicht, dafür aber in einem anderen Spiel, von dem man das gar nicht erwartet hätte. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Neues großes Spiel für PS5 und Steam hat geliebtes Feature, das Fans von Assassin’s Creed vermissen