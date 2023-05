Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Deutscher Twitch-Streamer will im Urlaub entspannen, plötzlich klingelt das Telefon und 7 vs. Wild ruft an

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Insert

You are going to send email to