Subnautica 2 zeigt euch im neuen Trailer verbotenen Ort, für Fans ist klar: Da müssen sie unbedingt hin

Der Entwickler Unknown Worlds hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 veröffentlicht. Dort wird euch kurz der neue Alien-Planet Alterra vorgestellt und ihr erfahrt mehr zu einigen Gefahren, die in eurem neuen Zuhause auf euch warten. Besonders ein verbotener Ort weckt das Interesse der Fans.

Was zeigt der Trailer? Im Gameplay-Trailer auf Youtube zu Subnautica 2, das am 14. Mai 2026 auf Steam erscheinen wird, zeigen euch die Entwickler die neue Unterwasserwelt mit seinen Biomen, verschiedenen Werkzeugen, den Bau einer Basis und natürlich etwas Hintergrund zu der Geschichte.

Garniert wird die Vorstellung von einer expliziten Warnung, die Spieler natürlich sofort ignorieren wollen, sobald sie in Subnautica 2 eintauchen können. Eine Stimme verrät, dass es einen Ort – oder eher einen Baum – gibt, den der Protagonist besser nicht besuchen sollte. Ganz nach dem Motto: Ich soll nicht den roten Knopf drücken … kann … nicht … widerstehen …

Hier seht ihr den neuen Gameplay-Trailer für Subnautica 2:

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Nehmt euch lieber vor biologischen Mods in Acht

Was hat es mit dem Baum auf sich? Im Trailer sieht man leider nur ein Bild des Baumes. Allerdings wird kurz vorher eine leuchtende Pflanze gezeigt, die schließlich auch in der eigenen Basis einen Platz findet, und an das Gebilde erinnert.

Die Stimme des Trailers erzählt von sogenannten Biomods, die zwar sicher seien, jedoch solle sich der Spieler vor Stimmen im Kopf und dem Drang, zum Baum zu schwimmen, in Acht nehmen.

So sieht der Baum im Trailer aus

Spieler haben schon ihr erstes Ziel gefunden: Der Youtube-User mursuinfo6691 hat mit über 11.000 Likes den Top-Kommentar geschrieben: „Wir gehen definitiv zu diesem Baum.“ (Stand: 10. Mai 2026, um 8:40 Uhr)

Auch viele andere User ignorieren die Warnung des Trailers und wollen am liebsten direkt zum mysteriösen Baum tauchen. Was es schließlich damit auf sich hat, werden wir wohl erst zum Release am 14. Mai erfahren.

Wie sind sonst die Reaktionen auf den Trailer? Der Trailer hat mittlerweile über 1 Million Views erzielt und die Kommentare sind durchzogen mit positiven Stimmen, die sich sehr auf den Release freuen.

Freut ihr euch auch schon auf Subnautica 2 und werdet direkt den Weg zum gefährlichen Baum suchen? Verratet es in den Kommentaren!

Insgesamt sollen rund 3,8 Millionen Spieler Subnautica 2 auf der Wunschliste bei Steam haben. Falls ihr gar nicht wisst, was so besonders an dem Spiel ist, haben wir hier 5 Gründe, weshalb ihr euch ebenfalls freuen könnt: Über 3,5 Mio. Spieler sollen auf Steam auf Subnautica 2 warten – Hier sind 5 Gründe, warum ihr euch ebenfalls freuen könnt