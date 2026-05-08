Subnautica 2 ist das meistgewünschte Spiel auf Steam und die Rezensionen offenbaren verschiedene Gründe, warum das so ist und auch ihr euch darauf freuen könnt.

Am 14. Mai 2026 ist der Release von Subnautica 2. Das ist ein Sequel zu dem gleichnamigen Survival-Game. Wie schon im Vorgänger spielt auch Subnautica 2 großteils unter Wasser. Dort erkundet ihr die Tiefen des Meeres, trefft verschiedene Kreaturen und kämpft um euer Überleben. Der Gameplay-Loop des Survival-Games konnte dabei so gut überzeugen, dass es seit Monaten das meistgewünschte Spiel auf Steam ist.

Insgesamt sollen rund 3,8 Millionen Gamer Subnautica 2 auf ihrer Wunschliste haben, heißt es seitens einer Schätzung von Alinea Analytics (via LinkedIn). Die Analysen des Marktforschungsunternehmens gelten als akkurat und wurden in der Vergangenheit bereits durch Insider-Berichte verifiziert – beispielsweise bestätigte Paul Tassi von Forbes durch interne Quellen bei Bungie die geschätzten Entwicklungskosten von Marathon.

Video starten Subnautica 2: Der erste Gameplay-Trailer zum Survival-Hit auf Steam Autoplay

5 Gründe, warum auch ihr Bock auf Subnautica haben solltet

Der 2014 im Early Access erschienene erste Teil von Subnautica hat auf Steam über 340.000 positive Rezensionen gesammelt. Das entspricht rund 97 % aller Spieler, die das Spiel auf Valves Gaming-Plattform gespielt haben. Wir haben uns die einzelnen Reviews nochmal angeschaut und fassen für euch die Aspekte des Spiels zusammen, die von den Spielern am meisten gelobt wurden.

Ein spannendes Setting mit toller Atmosphäre

Subnautica wird sehr oft für die Spielwelt gelobt. Viele Gamer lieben das nahezu einzigartige Unterwasser-Setting und sind große Fans von der Flora und Fauna des Spiels. In Zusammenarbeit mit dem Sounddesign, das ihr beim Erkunden der Unterwasserwelt geboten bekommt, entstehe eine Atmosphäre, die auch Spieler mit hunderten Stunden noch toll finden.

Überraschend hoher Gruselfaktor

Einige Spieler betonen in ihren Rezensionen, dass das Spiel einen überraschend hohen Gruselfaktor habe. Der deutschsprachige Subnautica-Fan „Happy_KillerXD“ schreibt in seiner Review auf Steam etwa: „Der Gruselaspekt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn du gerade Ressourcen sammeln willst und auf einmal ein weit entferntes Gebrumme oder Geschreie hörst, lässt das wirklich einen den Schauer über den Rücken schicken.”

Es erfüllt die Checkpoints eines guten Survival-Spiels

Den Fans von Survival-Spielen sind oftmals die gleichen Gameplay-Aspekte wichtig. Darunter zählt etwa ein unkompliziertes, aber gutes Crafting-System für den Bau von Basen und Werkzeugen. Für viele Spieler erfüllt Subnautica diese Checkpoints. Außerdem biete es eine gewisse Herausforderung, sei dabei aber trotzdem Einsteigerfreundlich.

Und anders als beim ersten Teil, könnt ihr Subnautica 2 sogar im Koop mit Freunden spielen.

Das Erkunden der Spielwelt gilt als großes Highlight

Die Erkundung der Spielwelt gilt als eine der größten Stärken des Spiels, denn das mache in der abwechslungsreichen Unterwasserwelt besonders viel Spaß. Extra Lob gibt es dabei für die verschiedenen Biome, aber auch dafür, dass die Erkundung im Verlauf des Spiels sogar noch spannender werde, denn: Je tiefer ihr abtaucht, desto düsterer und unheilvoller wird euer Tauchgang.

Hoher Wiederspielwert

Als Survival-Game hat Subnautica einen hohen Wiederspielwert. Ihr könnt immer wieder neue Durchläufe starten und eure Basen in anderen Teilen der Map bauen, falls ihr daran Spaß habt. Alternativ könnt ihr den Wiederspielwert durch Mods erhöhen. Es gibt etwa Story-Mods wie „The Red Plague“ (via Nexis Mods), die eine völlig neue Story mit neuen Locations, Kreaturen, Werkzeugen und Technologien hinzufügen. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr aber auch einfach nur die Story durchspielen und das Spiel wieder deinstallieren.

Auch MeinMMO-Autorin Johanna freut sich bereits auf Subnautica 2 und hat das Spiel auf ihrer Wunschliste – dabei hat sie eigentlich gar nicht so gute Voraussetzungen für das Spielen des Unterwasser-Survivalspiels. Warum das so ist, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Ich habe Subnautica 2 ganz oben auf meiner Wunschliste, obwohl ich Angst vor dem Ozean habe und den 1. Teil nie gezockt habe