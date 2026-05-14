Subnautica 2 leakt vor dem Release auf Steam, doch die Entwickler sagen: Ätsch, das war noch nicht das richtige Spiel

Subnautica 2 ist aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam, und soll heute, am 14. Mai 2026, in den Early Access starten. Doch kurz vor dem Launch gelangte eine Version des Spiels ins Internet. Jetzt antworten die Entwickler.

Das hat es mit dem Leak auf sich: In einem mittlerweile gelöschten Post auf Reddit wurden am 12. Mai 2026 – 2 Tage vor Release – Screenshots und Gameplay-Aufnahmen von Subnautica 2 geteilt. Eine unbekannte Person soll sich Zugang zum Survival-Spiel verschafft und es gestreamt haben.

Die Aufnahmen zeigten einen frühen Abschnitt des Spiels und gewährten einen Einblick in die PC-Einstellungen. Jetzt äußerten sich die Entwickler Unknown Worlds zum Leak.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

„Entspricht nicht dem Inhalt oder der Gameplay-Erfahrung zum Release“

Das sagen die Entwickler: In einem Statement gegenüber IGN erklären die Entwickler, dass die geleakte Version ein früher Build von Subnautica 2 sei, und nicht dem fertigen Spiel entspreche. Zudem warnen sie vor solchen Downloads:

Wir haben festgestellt, dass inoffizielle Builds von Subnautica 2 online die Runde machen. Diese Builds sind unfertige Entwicklungs-Versionen und entsprechen nicht dem Inhalt oder der Gameplay-Erfahrung, die wir für den offiziellen Release vorbereiten. Bei Dateien, die über inoffizielle Kanäle verbreitet werden, können Sicherheit oder Stabilität nicht gewährleistet werden, und bestimmte Features oder Inhalte funktionieren möglicherweise nicht, wie vorgesehen. Die vollständige „Early Access“-Erfahrung von Subnautica 2, inklusive Multiplayer-Support, sowie alle zukünftigen Patches und Updates, werden ausschließlich über die offiziellen Builds auf unseren Partner-Plattformen verteilt.

Wer sich also auf unlauterem Weg einen Vorab-Zugang zum Spiel verschafft hat, hat offenbar nichts gewonnen, sondern sich nur unnötig mit einer schlechteren Version des Spiels gespoilert.

Wie diese frühe Version überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen konnte, ist derweil noch unklar. Das hält Nutzer auf Plattformen wie Reddit aber nicht davon ab, zu spekulieren. Einige vermuten, dass es sich um ein Problem seitens Steam handelt. Andere mutmaßen, dass Reviewer oder Content Creator ihre Vorab-Version absichtlich teilen, oder selbst gehackt wurden.

Fiebert ihr dem Release von Subnautica 2 auch schon entgegen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr zum „Early Access“-Modell steht.

Mit Subnautica 2 und Forza Horizon 6 sind binnen weniger Tage gleich 2 der 3 meistgewünschten Spiele auf Steam kurz vor ihrem Release geleakt. Während Unknown Worlds die Sache gelassen zu nehmen scheinen, kündigt Playground Games drakonische Strafen an: Macher von Forza Horizon 6 äußern sich zum Leak, sperren einen Spieler für 8.000 Jahre, weil er angeben musste