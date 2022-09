Studio-Chef schwärmt von der langen, leidenschaftlichen Arbeit an einem neuen SF-Shooter – Bereut es sofort

Der Chef des neuen Survival-Horror-Shooters Callisto Protocol hat in einem Tweet über extrem lange Arbeitszeiten und Crunch in seinem Studio geschwärmt. Er erntete dafür harsche Kritik von anderen Vertretern der Gaming-Industrie.

Wer ist Glen A. Schofield? Im Game-Development gilt der Gründer des Entwicklers Striking Distance Studios als ein Veteran. Er arbeitete an etwa 50 verschiedenen Spielen aus unterschiedlichen Genres, die von bunten Kinderspielen bis zu schlimmsten Survival-Horror-Games reichen.

Zu den bekanntesten Titeln, an denen Schofield beteiligt war, gehören Legacy of Kain: Soul Reaver, Dead Space und Call of Duty: Black Ops. Im Juni 2019 schloss er sich dem koreanischen Publisher Krafton an als CEO der neu gegründeten Striking Distance Studios, dessen erstes Spiel der Sci-Fi-Shooter The Callisto Protocol werden soll.

12 bis 15 Stunden am Tag – 6 oder 7 Tage die Woche

Das sagte Schofield: Am 3. August hat Schofield mit einem Post auf seinem Twitter-Account für viel negatives Aufsehen gesorgt. In dem Tweet sprach der CEO über die viele Arbeit und lange Arbeitsstunden, die in sein Spiel fließen:

[…] Wir arbeiten 6 bis 7 Tage die Woche, niemand zwingt uns. Erschöpfung, Müdigkeit, Covid, aber wir arbeiten. Bugs, Glitches, Performance-Fixes, ein letzter Check durch das Audio. 12 bis 15 Stunden pro Tag. Das ist Gaming. Schwere Arbeit. Arbeit während des Mittag- und Abendessens. Ihr macht es, weil ihr es liebt.

Der Post und die Screenshots davon wurden von anderen Größen aus der Gaming-Industrie aufgegriffen und gingen viral. Allerdings teilten andere Entwickler und Journalisten die Begeisterung von Schofield für extrem harte Arbeit nicht.

Red Dead Redemption 2: Massive Überstunden für ein massives Spiel

„Crunch repräsentiert das Versagen der Leitung“

Das wurde kritisiert: Die Schwärmerei von Schofield wurde als Prahlen über Crunch innerhalb seines Studios aufgefasst. Unter Crunch versteht man extreme Überstunden während der Entwicklung eines Spiels, die zu 65 bis 80 Stunden pro Woche über die Spanne von mehreren Monaten führen können.

Das führt zum Burnout bei Entwicklern und kann auch zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar Tod führen. Entsprechend wurde Crunch in der Vergangenheit bereits häufig kritisiert.

Der Journalist Jason Schreier kommentierte den Tweet von Schofield und sagte, dass der CEO die Liebe und Leidenschaft fürs Gaming als Waffe gegen seine Mitarbeiter verwendet. Niemand sei gezwungen, aber Leute, die nicht crunchen haben niedrigere Aufstiegschancen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt „Das ist, warum Leute aus dem Gaming aussteigen.“

Auch andere Journalisten stimmten Schreier zu. Der Journalist Paul Tassi von Forbes schrieb in einem Tweet, dass ihn „Prahlerei über Crunch“ bei einem Spiel skeptischer macht.

Imran Khan von Fanbyte Madia bot in einem Tweet sogar an, dass sich Mitarbeiter von Striking Distance Studios anonym bei ihm melden und über die Arbeitskultur bei dem Entwickler reden können.

Auch viele andere Vertreter der Gaming-Industrie hatten keine positiven Worte für den Tweet von Schofield übrig.

„Crunch ist unnötig und repräsentiert das Versagen der Leitung.“ – Tom Farnsworth, Senior Design Lead von Bungie.

„Normalisiert Crunch nicht. Baut keine unrealistischen Zeitpläne auf der „Leidenschaft“ eures Teams. Gesunde, funktionierende Teams machen tolle Spiele […]“ – Carrie Patel, Game Director und Senior Narrative Design bei Obsidian.

„Ich habe Freunde, die wegen Crunch an einem Videospiel ins Krankenhaus gekommen sind […]“ – Kolbe Payne, Level Designer bei Crystal Dynamics.

Auch die Bemerkung von Schofield, dass sein Team durch die Covid-Pandemie hindurch gearbeitet hat, wurde hart kritisiert. Es ist allerdings nicht bekannt, ob die Entwickler weiterhin ins Office kommen mussten oder von Zuhause arbeiten durften. Das geht aus dem ursprünglichen Tweet nicht hervor.

So ging es aus: Mittlerweile hat Schofield seinen Tweet gelöscht und ihn mit einer Entschuldigung ersetzt. Er schrieb darin, dass er ursprünglich geschrieben hat, er sei „stolz auf die Mühe und die Stunden, die sein Team investiert hat“. Das sei falsch. Er schätze die Leidenschaft und Kreativität, nicht die vielen Stunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Während ein Teil der User in den Kommentaren die Versöhnung suchten und Schofield viel Erfolg bei seinem Spiel wünschten, waren andere weniger beeindruckt von der Entschuldigung. Sie würde sich gar nicht auf die Kernaussage des ursprünglichen Tweets beziehen.

Entwickler wie Bungie und Grinding Gear Games positionieren sich deutlich gegen den Crunch. Der Chef von Grinding Gears sprach darüber auf reddit:

Path of Exile – Chef über Crunch-Phasen: „Ich will mein Studio nicht so führen!“