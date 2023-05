Twitch-Streamerin lacht über mysteriöses Päckchen, doch Zuschauer finden es gruselig

Für Twitch-Streamer ist es nicht ungewöhnlich, Geschenke von ihren Fans zugeschickt zu bekommen. Größere Content Creator haben jedoch meistens ein Postfach für so etwas. Die Twitch-Streamerin „Stormfall33“ erhielt nun ein mysteriöses Päckchen zu sich nachhause.

Was ist das für eine Streamerin? Als Variety-Streamerin zockt „Stormfall33“ verschiedene Spiele für ihre 20.000 Follower. So etwa Hitman 3, wobei sich ihre Katze als der wahre Killer entpuppte. Am häufigsten ist die Streamerin allerdings in „Just Chatting“ anzutreffen, wo sie sich mit ihren Zuschauern unterhält.

Von einem solchen Fan erhielt sie nun ein mysteriöses Paket. Nachdem sie zunächst mit einem furchtbaren Inhalt wie Kot oder gar einer Bombe gerechnet hatte, siegte schließlich die Neugierde der Streamerin.

„Ihr werdet nie erraten, was drin ist!“

Was war in dem Paket? In einem Stream berichtete Stormfall33 von dem Ereignis und enthüllte schließlich den Inhalt des mysteriösen Päckchens: Eine kleine schwarze Visitenkarte, auf der in goldenen Lettern der Username der Streamerin und die Worte „Certified Virgin“ prangen – „bescheinigte Jungfrau“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Warum sorgen sich die Zuschauer? Obwohl die Streamerin über das ungewöhnliche Geschenk lachen kann, bleibt dennoch die Tatsache, dass jemand offensichtlich ihre Adresse kennt. Das finden einige Fans eher besorgniserregend als lustig.

Das ist ziemlich lustig, aber auch ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass jemand im Internet deine Adresse kennt. Wenigstens war das Ergebnis nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Oliver Clozzoff via Twitter

Wie MGG France berichtet, hat die Streamerin ihre Adresse nie öffentlich bekannt gegeben. Es ist also unklar, wie der geheimnisvolle Fan ihr das Päckchen schicken konnte. Stormfall33 zieht es dennoch vor, über den Vorfall zu lachen.

Sie erklärt, dass sie ihrer Community vertraut und ist sich sicher, dass ihr niemand schaden möchte.

Die Sorge der Zuschauer ist nicht ganz unbegründet, denn tatsächlich haben Twitch-Streamer und -Streamerinnen immer wieder mit Stalkern zu tun. Umgekehrt gibt es jedoch auch äußerst wohlmeinende Zuschauer, denen an der Sicherheit der Content Creator liegt:

Besorgter Twitch-Zuschauer schickt Amouranth 70.000 Dollar in bar und einen Bodyguard-Service – Streamerin glaubt an einen Scherz