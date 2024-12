Streamer lobt den neuen Konkurrenten von EA FC 25, obwohl er selbst mit dem besten Team nicht gewinnen kann

Der neue Konkurrent von EA FC 25 heißt UFL und erscheint offiziell am 5. Dezember. Einige Streamer durften schon die Early-Access-Version des neuen Fußballsimulators spielen. Ein großer, deutscher Content Creator konnte trotz des bestmöglichen Teams nicht gewinnen und hatte dennoch viel Spaß.

Um welchen Streamer geht’s? EliasN97 ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und auch im weltweiten Vergleich eine echte Größe. Er erreicht mit seinen Streams im Durchschnitt um die 30.000, teilweise sogar bis zu 70.000 Zuschauer (via sullygnome).

Seine Karriere begann damals noch als eProfi für FIFA bei Hertha BSC Berlin. Zu dieser Zeit wurde er mit gutem Gameplay und seinem gleichzeitig lockeren, kumpelhaften Umgang mit seiner Community bekannt. Aber auch seine Ausraster in der Weekend League, dem kompetitivsten Modus in FIFA, wurden zum Markenzeichen von EliasN97.

Mit steigendem Bekanntheitsgrad erweiterte er sein Repertoire an Spielen um viele weitere Games. Seine Leidenschaft für den eFußball hat in den letzten Jahren etwas gelitten, denn das Gameplay in EA FC brachte ihn und seine Streamer-Kollegen zu oft an den Rand der Verzweiflung.

Daher hofften EliasN97 und andere Content Creator schon zum Start der Open Beta in UFL, dass wieder ein konkurrenzfähiges Spiel erscheinen würde. Und tatsächlich fanden die Experten schon vor rund 6 Monaten Dinge, die UFL besser als EA FC machte.

Was ist UFL für ein Spiel? UFL ist von dem kleinen Entwickler-Studio „Strikerz“, die ihr erstes großes Projekt in der Gaming-Branche angehen. Das Spiel wurde auf der Gamescom 2021 angekündigt.



Seit mehreren Jahren bastelt die Firma nun an ihrer eigenen Fußballsimulation. Es wird nach dem offiziellen Release (5. Dezember 2024) kostenlos für sämtliche Konsolen spielbar sein und ein reines Online-Game werden.

Jetzt durfte EliasN97 den Early Access mit dem bestmöglichen Team in UFL testen und hatte viel Lob für das Spiel übrig, auch wenn noch nicht alles reibungslos funktionierte.

EliasN97 lobt 4 Dinge und hat Spaß, spielt aber nur Remis

Was lobt EliasN97 in UFL? Noch bevor er sich das Gameplay zu Gemüte führt, lobt er den Gedanken des „unlimitierten Spielzyklus“, das heißt, die Fortschritte, die ihr UFL erreicht, bleiben dauerhaft erhalten. Man braucht nicht jedes Jahr eine neue Version kaufen und muss wieder bei „0“ anfangen.

Überzeugt hätten ihm an Gameplay nach 3 Stunden Spielzeit vor allem 3 Dinge:

das Tempo der schnellen Spieler sei spürbar: Man könne im Gegensatz zu FC 25 das Tempo schnellerer Spieler wieder besser ausnutzen, auch mal einen Gegner mit einem Sprint ausspielen

Schüsse seien sehr stark: Besonders mit den stärksten Spielern hätte Schüsse aus aussichtsreichen Positionen eine hohe Erfolgsquote

Verteidigen ist im Vergleich zu FC 25 manueller und dadurch skill-basiert: schlechtes Verteidigen würde effektiver bestraft werden, weil die KI der CPU-Spieler nicht so stark wie in FC 25 sei

Besonders das manuelle Verteidigen sei seiner Meinung nach auch ein ausschlaggebender Punkt, warum es für ihn trotz des bestmöglichen Teams in UFL im ersten Spiel gegen einen richtigen Gegner noch nicht zu einem Sieg reichte.

Die Highlights des ersten Spiels könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

Ehemaliger eSportler kann nicht gewinnen, weil er schlecht verteidigt – und findet das gut

Nachdem er sich mit Streamer-Kumpel und Geschäftskollegen Sidney Friede etwas eingespielt hatte, ging EliasN97 in sein erstes richtiges Spiel.

So lief das erste richtige Spiel von EliasN97: Der Streamer und ehemalige eSportler ging mit seinen aus Star-Spielern gespicktem Team in sein erstes Spiel gegen einen Gegner, der zu diesem Zeitpunkt eine Bilanz von 5 Siegen, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen, also eine eher negative Bilanz vorzuweisen hatte.

EliasN97 hatte das deutlich stärkere Team. Der beste Spieler im Team des Gegners hatte gerade einmal ein 81er-Rating. Im Vergleich dazu lief der Content Creator mit gleich 7 Spielern mit einer Wertung von 90 oder höher auf, der schlechteste Spieler in der Staraufstellung hatte ein Rating von 85.

Im Spiel ging der Streamer früh in Führung, ließ auf der anderen Seite aber zu viele Großchancen zu, was er auf seine schlechte Verteidigungsarbeit zurückführte. In der Folge kassierte er 2 Tore, kam aber immerhin noch zum Ausgleich (Endstand 2:2).

Sein Gegner zeigte ihm in vielen Situationen, wie gut man, selbst mit schlechten Spielern in der Abwehr, verteidigen kann. EliasN97 merkte zu diesem Thema an, dass das ein Beweis dafür wäre, was man mit Skill in UFL ausrichten könne. Mehrmals wiederholte er, dass man deshalb nicht unbedingt die besten Spieler brauche, um erfolgreich zu sein.

Das sei eines der Dinge, die er gut an UFL finden würde.

Was hält EliasN97 in UFL für ausbaufähig? Zum Abschluss seiner ersten 3 Spielstunden zieht der Experte ein Fazit. Neben den Dingen, die er lobt, führt er 4 Kritikpunkte an, die er für verbesserungswürdig hält:

die Animationen bei Torhütern und manchen Schüssen seien noch zu unrealistisch: Keeper seien zu stark, manche Schüsse hätten zu viel Power

die Grafik generell müsse sich noch verbessern

Skill-Moves seien noch zu kompliziert und müssten vereinfacht werden

es müsse noch einen Spielmodus wie die Weekend League in EA FC geben, um das Interesse der Spieler zu wecken und aufrechtzuerhalten

