Streamer leakt geheime Testversion des neuen Steam-Spiels von Valve, Open-Beta schon bald möglich

Deadlock ist ein kommendes Multiplayer-Spiel von Valve, in dem das Gameplay eines MOBAs in die Third-Person-Perspektive verfrachtet wurde.

Deadlock hat zwar eine ausreichende Spieleranzahl, kommt jedoch nicht an den Hype von 2024 heran, in dem über hunderttausend Spieler gleichzeitig online waren. MeinMMO hat euch bereits zu allen 26 Helden, die es zurzeit im MOBA-Shooter gibt, eine Tier-List erstellt und zeigt deren Schwächen oder Stärken: Deadlock: Tier List aller 26 Helden

Der User NotRiceProfile hat es in einem Reddit-Kommentar gut zusammengefasst: „Schon verrückt, dass Deadlock so beliebt wurde, dass sie jetzt eine separate Private-Alpha-Version für High-Tier-Spieler und Content-Creator entwickelt haben. Erst gab es den Leak mit den drei Lanes, und jetzt das. Ich frage mich, welchen wilden Kram sie sonst noch ausprobieren“

Was sagt die Community zu den Leaks? Viele Spieler in der Deadlock-Community freuen sich über die Leaks. Das Karten-Update wurde bereits zwei Wochen vor Veröffentlichung im Subreddit zu Deadlock geleakt und hat sich als wahr herausgestellt.

Was wurde noch geleakt? Nach mehreren Posts von verschiedenen Spielern zu unterschiedlichen Leaks hat der Reddit-User NEZIsAnIdiot alle aktuellen Leaks zu Deadlock in einem Reddit-Beitrag zusammen gefasst:

Ein weiterer Leak (via reddit.com ), der einen Monat später auftauchte, zeigte ein Bild mit dem Schriftzug „The Continental – Deadlock Championship“ und das Datum „June 19“ also der 19. Juni, welches auf den ungefähren Zeitraum des Events hindeuten könnte. Bereits im Jahr 2011 hat Valve die Open-Beta von ihrem MOBA-Hit DotA 2 mit einem Turnier auf der Gamescom gestartet.

Was wurde in der geheimen Version geleakt? Nachdem der Streamer die Heldenübersicht aufgerufen hatte und die Tierlist erstellen wollte, sah der gesamte Stream die Namen und Bilder von 10 neuen Helden. Die meisten haben bereits ein fertiges Design und nur wenige benutzen einen Platzhalter als Modell. Ein Screenshot davon wurde auf Reddit hochgeladen.

Um welchen Streamer geht es? Der Streamer und YouTuber Deathy ist ein bekannter Creator in der Deadlock-Szene. Mit seinem Kollegen, dem YouTuber AverageJonas , wollte er eine Tierlist aller Helden in Deadlock streamen. Deathy war versehentlich in dem Client einer geheimen Testversion des MOBA-Shooters, die für Creator und ausgewählte Spieler sein soll. Den Stream hat er zügig neu gestartet und die Aufnahme gelöscht.

