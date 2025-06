Der Junge, den ihr in Stranger Things gehasst habt, erklärt, wie viel Geld er für 5 Folgen von Netflix bekommen hat

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Wie viel Steuern musste Spohn insgesamt zahlen? Von den 58.662 US-Dollar gingen 15.639 an Steuern weg. Dazu kommt noch, dass er eine Vermittlungsgebühr an seine Agentur zahlen musste. Die bekommen prozentual etwas von der Gage. Im Falle von Spohn waren das 4.430 US-Dollar.

Was für Bonuszahlungen hatte Spohn? Danach erzählt Spohn, welche Bonuszahlungen er von Netflix erhalten hat. Das fängt schon mit Reisekosten an.

Er war ein Antagonist, der Eleven regelmäßig gemobbt und gequält hat. Tristan Spohn ist aber auch auf YouTube unterwegs und gibt den Zuschauern einen Einblick in seine Schauspielwelt. In einem seiner Videos sprach er über das Geld, das er von Netflix bekommen hat, aber auch über andere Kosten.

Um welchen Schauspieler geht es? Tristan Spohn ist ein junger Schauspieler, der 2022 die Möglichkeit bekommen hat, in Stranger Things Staffel 4 mitzuspielen. Er spielte Zwei. Das war ein Test-Subjekt im Labor, in dem auch mit Eleven experimentiert wurde.

Filme und Serien bestehen nicht nur aus großen Hauptrollen. Jede Geschichte braucht auch Nebencharaktere, deren Schauspieler auch bezahlt werden müssen. Wie viel ein junger Darsteller in Stranger Things verdiente, erklärte er in einem Video.

