Steve Jobs überreichte seiner Sekretärin die Schlüssel zu seinem neuen Jaguar, damit sie nie wieder zu spät zur Arbeit kommt [MeinMMO Classic]

Steve Jobs war dafür bekannt, dass er Unpünktlichkeit bei seinen Mitarbeitern nicht tolerierte. Eine Mitarbeiterin, die zu spät kam, erhielt jedoch ein Auto von ihm. Das erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple.

Steve Jobs hasste es, wenn alle anderen zu spät kamen. Das ging so weit, dass er wichtige Meetings ohne einige Teilnehmer begann, weil sie nicht pünktlich auftauchten. Bei einer Sekretärin, die wegen eines kaputten Autos zu spät kam, ließ sich Jobs jedoch etwas Besonderes einfallen.

Ein neues Auto, damit die Mitarbeiterin nicht wieder zu spät im Büro erscheint

Was ist das für eine Anekdote? Die Geschichte über die verspätete Sekretärin stammt von Ron Givens, der 5 Jahre lang als Qualitätsmanager bei Apple arbeitete. Davon berichtet das Magazin Applesfera.com. An einem Tag, so Givens, kam die Mitarbeiterin von Jobs zu spät ins Büro.

Givens erzählte, wie gut die Sekretärin von Steve Jobs damals arbeitete. Ihr Name ist nicht bekannt, ebenso wenig wie weitere Details, außer der Tatsache, dass sie eine alleinerziehende Mutter war. Einmal jedoch kam sie zu spät ins Büro. Als sie eintrat, wartete Steve Jobs bereits auf sie.

Er fragte die Sekretärin, warum sie sich verspätet habe. Sie entschuldigte sich und erklärte, dass sie Probleme beim Starten ihres Autos gehabt habe. Steve Jobs nickte und ließ die Sache auf sich beruhen, ohne es näher zu kommentieren. Das schien für Givens überraschend, denn normalerweise tolerierte Jobs das Zuspätkommen seiner Mitarbeiter und Kollegen nicht.

Wie ging die Sache aus? Doch einige Zeit später erschien Steve Jobs mit Schlüsseln für ein Auto bei der Sekretärin und erklärte: „Hier, damit Sie nie wieder zu spät kommen“. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Jaguar. Die Firma Jaguar stellt fast ausschließlich Luxus-Modelle her. So erzählte Givens (via wral.com):

[Sie war eine] alleinerziehende Mutter, eine gute Sekretärin. Sie sagte: ‘Mein Auto springt nicht an.’ An diesem Nachmittag kam [Jobs] in ihr Büro, warf ihr einen Satz Schlüssel zu einem brandneuen Jaguar hin und sagte: ‘Hier, komm nicht mehr zu spät.’ Er machte immer solche Sachen, überraschte die Leute.“

Wie die Mitarbeiterin darauf reagiert hat, ist nicht bekannt. Und auch nicht, ob sie noch einmal zu spät zur Arbeit erschienen ist.

