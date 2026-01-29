Steve Jobs überreichte seiner Sekretärin die Schlüssel zu seinem neuen Jaguar, damit sie nie wieder zu spät zur Arbeit kommt [MeinMMO Classic]

LifestyleNewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 1 Kommentar Lesezeichen
Steve Jobs überreichte seiner Sekretärin die Schlüssel zu seinem neuen Jaguar, damit sie nie wieder zu spät zur Arbeit kommt [MeinMMO Classic]

Steve Jobs war dafür bekannt, dass er Unpünktlichkeit bei seinen Mitarbeitern nicht tolerierte. Eine Mitarbeiterin, die zu spät kam, erhielt jedoch ein Auto von ihm. Das erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter von Apple.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO.

Steve Jobs hasste es, wenn alle anderen zu spät kamen. Das ging so weit, dass er wichtige Meetings ohne einige Teilnehmer begann, weil sie nicht pünktlich auftauchten. Bei einer Sekretärin, die wegen eines kaputten Autos zu spät kam, ließ sich Jobs jedoch etwas Besonderes einfallen.

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Ein neues Auto, damit die Mitarbeiterin nicht wieder zu spät im Büro erscheint

Was ist das für eine Anekdote? Die Geschichte über die verspätete Sekretärin stammt von Ron Givens, der 5 Jahre lang als Qualitätsmanager bei Apple arbeitete. Davon berichtet das Magazin Applesfera.com. An einem Tag, so Givens, kam die Mitarbeiterin von Jobs zu spät ins Büro.

Givens erzählte, wie gut die Sekretärin von Steve Jobs damals arbeitete. Ihr Name ist nicht bekannt, ebenso wenig wie weitere Details, außer der Tatsache, dass sie eine alleinerziehende Mutter war. Einmal jedoch kam sie zu spät ins Büro. Als sie eintrat, wartete Steve Jobs bereits auf sie.

Er fragte die Sekretärin, warum sie sich verspätet habe. Sie entschuldigte sich und erklärte, dass sie Probleme beim Starten ihres Autos gehabt habe. Steve Jobs nickte und ließ die Sache auf sich beruhen, ohne es näher zu kommentieren. Das schien für Givens überraschend, denn normalerweise tolerierte Jobs das Zuspätkommen seiner Mitarbeiter und Kollegen nicht.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Steve Jobs hinterließ nach seinem Tod ein Vermögen von 8,3 Milliarden Dollar, doch seine drei Kinder erbten keinen einzigen Dollar
von Benedikt Schlotmann

Wie ging die Sache aus? Doch einige Zeit später erschien Steve Jobs mit Schlüsseln für ein Auto bei der Sekretärin und erklärte: „Hier, damit Sie nie wieder zu spät kommen“. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Jaguar. Die Firma Jaguar stellt fast ausschließlich Luxus-Modelle her. So erzählte Givens (via wral.com):

[Sie war eine] alleinerziehende Mutter, eine gute Sekretärin. Sie sagte: ‘Mein Auto springt nicht an.’ An diesem Nachmittag kam [Jobs] in ihr Büro, warf ihr einen Satz Schlüssel zu einem brandneuen Jaguar hin und sagte: ‘Hier, komm nicht mehr zu spät.’ Er machte immer solche Sachen, überraschte die Leute.“

Wie die Mitarbeiterin darauf reagiert hat, ist nicht bekannt. Und auch nicht, ob sie noch einmal zu spät zur Arbeit erschienen ist.

Mehr zum Thema
1
Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert
von Benedikt Schlotmann
2
RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft
von Benedikt Schlotmann
3
Viele Spieler sind genervt von Windows 11 und wollen wechseln, dabei hat Valve bereits seit Jahren die perfekte Lösung
von Benedikt Schlotmann

Das Verhältnis zwischen Bill Gates und Steve Jobs hatte über viele Jahre bis zum Tod des ehemaligen Apple-CEOs seine Höhen und Tiefen. Selbst ein Verrat von Microsoft änderte nichts am gegenseitigen Respekt beider Visionäre: Bill Gates und Steve Jobs waren knallharte Rivalen, die sich trotz eines großen „Verrats“ durch Microsoft respektierten

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
145
Gefällt mir!
1
Kommentieren
NVIDIA CEO Jensen Huang, 4090

Nvidia ist mehr als 4 Billionen Wert, doch es gibt ein großes Problem: Es gibt keinen Nachfolger für den CEO

Monster Hunter Wilds Performance Patch Community Reaktion

Monster Hunter Wilds erlöst PC-Spieler ein Jahr nach Release: „Zeit, meine negative Review zu aktualisieren“

Tech-YouTuber will nicht mehr auf die Steam Machine warten, baut sich seine eigene

PS Plus Essential: Alle Spiele im Februar 2026 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem beliebten Survivalspiel unter Wasser

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
kMike
#1253772

Eine schöne Geschichte obwohl ich sie schon kannte. Ich frage mich immer wie Steve Jobs in der heutigen Zeit so drauf wäre. Solch cholerischen Chefs werden ja eigentlich nicht mehr gedulded. War bestimmt wirklich nicht einfach mit ihm.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx