Website lässt euch falsche Spiele im Summer Sale auf Steam kaufen, ohne Geld auszugeben

Ein Nutzer liebt den Dopamin-Rausch, den er beim Kaufen von Games auf Steam erhält. Da der Geldbeutel nicht immer mitspielt, hat er für dieses Gefühl eine neue Website erstellt.

Was ist das für eine Seite? Auf www.steamsalesimulator.com müssen Spieler zunächst ihren Usernamen eingeben, um dann zur Shopseite weitergeleitet zu werden. Keine Sorge, der Ersteller der Seite fragt nicht nach eurem Passwort!

Nachdem ihr euren Avatar ausgesucht habt und euch einloggt , gelangt ihr auf die Fake-Seite vom Steam Summer Sale. Euch steht simuliertes Geld von 100 Dollar zur Verfügung, mit dem ihr Spiele kaufen könnt.

Die Spiele werden dabei nicht in Wirklichkeit gekauft, sondern es wird nur so getan, als würdet ihr sie euch holen. Sie simuliert den Prozess, euch Spiele auf Steam zu kaufen – weshalb ihr die Titel nicht auf eurem echten Steam-Account findet.

Alle paar Minuten passiert es sogar, dass ihr Geschenke zu einem mysteriösen Titel erhaltet. Wenn ihr es annehmt, erscheint ein Roulette und ihr könnt so ein weiteres Videospiel eurer gefälschten Bibliothek hinzufügen.

Hinzu kommen ausgedachte Spielzeiten und Achievements, die ihr direkt in den Spielen erreicht habt.

Video starten Meccha Chameleon revolutioniert das Versteck-Spiel auf Steam und zeigt wie das aussieht im Trailer Autoplay

Simulation soll Gefühl von Kauf vermitteln

Wieso erstellt man so eine Seite? Laut dem Ersteller soll die Seite das Gefühl vermitteln, Videospiele zu kaufen, ohne Geld auszugeben. Gerade bei Sales wie dem aktuellen Steam Summer Sale, bei dem zahlreiche Angebote locken, ist die Verlockung groß, mehr Geld auszugeben als geplant.

Der Ersteller sagt von sich selbst auf X:

Ich bin süchtig danach, digitale Spiele auf Steam zu kaufen. Und der Sommer-Sale macht die Sache nicht gerade besser. Deshalb habe ich eine Website erstellt, die mir denselben Dopamin-Kick wie beim Kauf von Spielen verschafft, ohne dass ich dafür echtes Geld ausgeben muss.

Wie kommt das an? In den Kommentaren sind die Meinungen der User eher gemischt. Es gibt Spieler, die die Idee witzig finden und gut gelacht haben . Andere wiederum finden, dass es das Schlechteste ist , das sie je gehört haben.

Was haltet ihr von so einer Simulation? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

In der Simulation gibt euch ein gefälschter Gabe Newell ab und zu Geschenke. Der echte sich kürzlich selbst beschenkt, und zwar mit einer neuen Luxusyacht. Spieler finden Dinge wieder, die sie laut eigener Aussage selbst bezahlt hätten: Ein Bild zeigt Leute beim Zocken auf Gabe Newells neuer Luxusyacht, aber Fans seufzen: „Diese Glühbirne da hab’ ich bezahlt“