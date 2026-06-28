Ein Bild zeigt, wie Leute auf Newells Luxus-Yacht zocken. Doch die Community seufzt dabei nur und überlegt, was sie davon wohl alles mitfinanziert haben.

Auf MeinMMO hatten wir bereits darüber berichtet, dass Gabe Newell sich eine neue Luxus-Yacht für 430 Millionen Euro gegönnt hatte. Ausgestattet mit einer Garage für U-Boote, einem Krankenhaus und 15 vollständig ausgestatteten Gaming-PCs.

Auf einem Bild, welches jetzt auf Reddit geteilt wurde und offiziell aus dem Werbe-Material der Luxus-Yacht von der Werft Oceanco stammt, sieht man Leute in einem Konferenzraum des Schiffs beim Gaming (Via Forbes.com). Doch in der Community geht es weniger um die Tatsache, dass dort gespielt wird, und vielmehr darum, dass sie alle diese Luxus-Yacht mitbezahlt haben.

Wer dort nämlich zockt, ist nicht bekannt. Einige spekulieren auf Mitarbeiter von Valve, andere verweisen aber aufs Werbe-Material. Obendrein ist seltsam, dass die Leute alle an Laptops spielen und nicht an den 15 Gaming-PCs, die sich auf der Yacht befinden sollen.

Video starten Werbespot für das Joule-Küchengerät mit Gabe Newell von Valve Autoplay

„Ich habe diese Glühbirne an der Decke bezahlt.“

Worüber sprechen die Spieler? So schreibt jemand auf Reddit und sagt damit vermutlich das, was viele gerade denken: „Ich habe diese Glühbirne an der Decke bezahlt.“ Ein anderer ergänzt: „Das haben wir alle getan. Unsere Glühbirnen.“



Die Community spielt damit darauf an, dass sich Gabe Newell so ein teures Boot nur leisten könne, weil Nutzer täglich viele Spiele auf Steam kaufen würden. Ein Experte verriet kürzlich, wie Valve gemeinsam mit Entwicklern wirklich so viel Geld verdient. Denn dahinter stecken einige Mechaniken, bis ein Spiel wirklich viele Millionen einspielen könne.

Der Experte erklärte damals schon, wie perfekt das Ökosystem von Steam auf die Schnäppchen-Mentalität der PC-Gamer zugeschnitten sei. Und wer als Entwickler den Sprung zur „ Goldenen Gans “ schafft und regelmäßig clevere Rabatte anbietet, sorgt für gute Umsätze und finanziert ganz nebenbei die nächste Yacht von Gabe Newell mit.

Oder die nächste Luxus-Villa. Denn nach drei Schiffen muss es dann doch wohl wieder ein Haus werden. Gabe Newell hat jetzt fast 71 Millionen Dollar teure Villa investiert. Mehr dazu lest ihr bei uns auf MeinMMO: Der Mitgründer von Steam gönnt sich nach drei Yachten jetzt auch endlich eine richtige Strandvilla