Gabe Newell reicht seine Luxusjacht zum Wohnen nicht mehr aus, jetzt hat er 71 Millionen Dollar in eine fette Villa gesteckt

Der Steam-Mitgründer Gabe Newell ist mitunter dafür bekannt, auf einem Boot zu leben und zu arbeiten. Jetzt reicht das wohl doch nicht mehr ganz aus und er hat in eine fast 71 Millionen Dollar teure Villa investiert.

Was ist das für eine Villa? Laut dem Wall Street Journal hat sich Gabe Newell eine Villa mit Strandzugang in Manalapan im US-Bundesstaat Florida gekauft. Die Quellen des Magazins sagen, das Haus sei für 70,8 Millionen US-Dollar an den Mitgründer von Steam gegangen.

Die Villa umfasst etwa 1.858 Quadratmeter Fläche, einen Pool, ein privates Dock für Schiffe und Yachten, einen Bootslift sowie einen Tunnel, der direkt zum Meer führt. Verkauft wurde die Immobilie von Cindy und Ron McMacking. Diese erwarben das Grundstück und alle Bauten 2020 für etwa 39 Millionen US-Dollar. Ursprünglich wollten sie es für 85 Millionen Dollar veräußern.

Damit besitzt Newell nun die passende Strandvilla zu seiner 77 Meter langen Yacht, die er sich 2025 leistete.

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Drei Yachten, eine Bootsfirma und jetzt die Villa

Was genau hat es mit der Yacht auf sich? Gabe Newell lebt nach eigener Aussage schon länger auf einem Boot und arbeitet von da aus. Dabei erzählt er, dass er eigentlich im Ruhestand sei. Sein Alltag bestünde aus Schwimmen, Fitnessstudio und auf dem Boot abhängen. Seine Arbeit verrichtet er von seinem Schlafzimmer auf besagtem Gefährt aus.

Im November 2025 wurde auch bekannt, dass sich Gabe Newell eine neue Superyacht für 430 Millionen Euro kaufte. Das Leviathan getaufte Boot hatte er bei der von ihm vorher gekauften Firma Oceanco in Auftrag gegeben. Besagte Yacht umfasst angeblich ein komplettes Krankenhaus, Satelliten, Garagen für kleinere Boote und U-Boote sowie Entertainment-Systeme und Klimaanlagen. Des Weitere umfasse das Schiff zwei Fitnessstudios und einen 250 Quadratmeter großen Strandclub mit Spa und Bar.

Neben der Leviathan besitzt Gabe Newell zudem die Schiffe Draak und Rocinante. Mit der neuen Villa mit direktem Zugang zum Strand sowie dem Boots-Lift ergänzt Newell sein Arsenal an Besitztümern entsprechend passend zu seinem sehr meeresgewandten Lebensstil.

Vermutlich speist sich das Geld für sämtliche Einkäufe mitunter aus Newells Einnahmen via Steam. Der Steam-Experte und Indie-Berater Chris Zukowski sprach übrigens über die Beziehung zwischen Steam und Spieleentwicklern: Steam-Experte fleht Entwickler an: „Gabe Newell kann sich von Wishlists keine Yachten kaufen“