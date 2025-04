In einem neuen Spiel auf Steam müsst ihr eine brutale Zombieapokalypse überleben, aber dieses Mal im Mittelalter

Zombiespiele gibt es auf Steam wie Sand am Meer, aber die meisten davon setzen auf ein modernes Setting in einer Welt, die unserer gleicht. Ein neues Spiel will jetzt aber frischen Wind ins Genre bringen und verfrachtet das Geschehen ins Mittelalter.

Um welches Spiel geht es? Wenn man auf Steam nach Zombie-Spielen sucht, dann findet man eine große Auswahl verschiedener Titel. Spiele wie Dead Island 2 oder Resident Evil haben meistens eines gemeinsam: Sie spielen in einem modernen Setting.

God Save Birmingham wagt mit dem Mittelalter-Setting eine Zeitreise und schickt euch in das 14. Jahrhundert. Ihr seid einer der wenigen Überlebenden, der in der verseuchten Stadt um sein Leben kämpfen muss.

Einen Einblick ins Gameplay findet ihr hier:

Eine klassische Zombieapokalypse, aber im Mittelalter

Was ist das für ein Spiel? God Save Birmingham wird auf der Steam-Seite als Survival-Spiel in einer Zombieapokalypse beschrieben. In der Stadt Birmingham ist eine Seuche ausgebrochen, die die Bewohner in blutrünstige Zombies verwandelt hat. Man selbst spielt einen der wenigen Überlebenden.

Wie es für viele Survival-Games typisch ist, müsst ihr mit diversen Ressourcen haushalten. Ihr braucht Nahrung und Wasser zum Überleben, und auch eure Unterkunft muss vor den Untoten sicher sein. Dafür müsst ihr beispielsweise verlassene Märkte erkunden.

Das Spiel wirbt außerdem mit physikbasiertem Gameplay. Ihr könnt Möbelstücke nutzen, um euch zu verbarrikadieren und erhöhte Stellen nutzen, um Zombiehorden auszutricksen. Aber man selbst muss auch aufpassen, dass die Umgebung einem keine Nachteile bereitet.

Zu einem guten Zombiespiel gehört auch der Kampf dazu. Statt Pistolen und Gewehren müsst ihr euch mit altertümlichen Waffen und Rüstungen wehren. Dazu gehören Mistgabeln oder Äxte. Auch hier soll das physikbasierte Gameplay von Nutzen sein. Laut der Steam-Seite könnt ihr die Gliedmaßen von Zombies angreifen, um sie bewegungsunfähig zu machen.

Schon allein das Setting kann also dafür sorgen, dass sich die bekannte Zombieapokalypse anders anfühlt.

Wann erscheint God Saves Birmingham? Bisher ist unbekannt, wann das Spiel erscheinen soll. Auf der offiziellen Steam-Seite kündigt man aber an, dass es eine Early-Access-Version geben wird, die ein Viertel der Stadt beinhalten soll. In der Vollversion sollen dann noch eine Kampagne und die ganze Stadt folgen.