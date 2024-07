Steam-Spiel muss schließen: „Der wohl lustigste Grund, warum ein Spiel verschwindet“

Ein Spiel auf Steam musste schließen, wegen einem absurden Grund. Denn die Entwickler haben das Wichtigste verloren: Den Quellcode.

Beim Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Wenn ein Spiel auf Steam verschwindet, dann ist häufig der Entwickler pleite oder Versprechen konnten nicht eingehalten werden. Doch hin und wieder gibt es auch kuriose Geschichten, wie etwa im Fall von Quantum Lock. Denn auch wenn das Spiel nicht sonderlich erfolgreich war, ging es dem Entwickler eigentlich gut. Dennoch ist es nun von Steam verschwunden, mit einer kuriosen Begründung:

Die Entwickler haben keinen Zugriff mehr auf den Quellcode des Spiels.

Was ist Phantom Lock für ein Spiel? Im Kern ist Phantom Lock eine Art „Katz und Maus“-Spiel. Zu Beginn der Partie werden die Spielerinnen und Spieler in 2 Gruppen aufgeteilt. Die sogenannten „Rogue Programs“, die versuchen den Computer zu hacken und so viele Daten wie möglich zu extrahieren. Eine Person wird dabei allerdings zum „Anti-Virus“ und muss versuchen, die Schadprogramme alle zu fangen und zu isolieren, um den PC von Viren freizuhalten.

Jeder Charakter hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten und jedes Programm gehört zu unterschiedlichen „Klassen“, was verschiedene Spielstile ermöglicht.

Das Spiel wird in kurzen, knackigen Partien gespielt, die nur selten länger als ein paar Minuten dauern. Phantom Lock beschreibt sich selbst als „unbeschwerten Spaß mit gewaltfreiem Wettkampf“.

Was ist jetzt passiert? In einem neuen Beitrag kündigte der Entwickler an, dass das Spiel ab sofort auf Steam nicht mehr zum Verkauf angeboten wird. Der Grund: Man hat den Zugriff auf den eigenen Quellcode des Spiels verloren:

Hey ihr alle, Quantum Lock war unser erstes Spiel und obwohl es für uns ein Meilenstein war, wurde es zu einer Zeit erstellt, bevor wir Software zur Versionskontrolle verstanden haben. Wir haben keinen Zugriff mehr auf den Quellcode mehr und können keine Fixes oder Änderungen am Spiel vornehmen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass man keine Kopien dieses Spiels mehr kaufen kann.

Community amüsiert sich köstlich: Im Steam-Subreddit amüsiert man sich über den Vorfall ziemlich stark und meint: „Das dürfte der lustigste Grund sein, den ich je gesehen habe, warum ein Spiel schließen muss.“ Viele Kommentare schließen sich an und finden das Ganze ebenfalls äußerst unterhaltsam, was für über 17.000 Upvotes sorgt:

„Jeder, der ein „echtes Indie-Studio“-Spiel sucht, hat hier seine Heimat gefunden.“ – cavalier24601

„Ehrlich gesagt, jetzt würde ich das Spiel kaufen wollen, um die Entwickler zu unterstützen, lol“ – TwixxleFuzz

„Wenigstens gehen sie damit ehrlich um. Das ist ein großes Plus für mich.“ – TowerRough

So lustig das von außen auch aussehen mag, für die Entwickler ist das vermutlich ein ziemliches Desaster. Den Zugriff auf den eigenen Quellcode zu verlieren, dürfte für jeden Entwickler ein niederschmetterndes Ereignis sein. Doch bei einer Sache kann man sich wohl sicher sein: So ein Fehler wird diesem Studio kein zweites Mal passieren.